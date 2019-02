E’ stata ricevuta, questa mattina, in municipio, dal Vicesindaco, Marco Bosi; dall’Assessore alla Cultura, Michele Gerra e dall’Assessore al Turismo e Relazioni internazionali, Cristiano Casa, Jo Tarnawsky, vice Ambasciatrice Australiana in Italia. Si è trattato di un incontro costruttivo e cordiale in cui sono state gettate le basi per future collaborazioni tra la città ducale e l’Australia.