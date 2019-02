Controlli dei Carabinieri in tutta la provincia: 100 uomini impegni sulle strade

I Carabinieri di Parma hanno eseguito questa notte un servizio straordinario di controllo del territorio: il dispositivo, che ha interessato tutta la provincia ed ha visto impegnati 100 uomini e 50 automezzi delle quattro Compagnie (Parma, Fidenza Salsomaggiore Terme e Borgo Val di Taro), è stata finalizzato al contrasto dei reati appropriativi, alla prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della strada, al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari.

In sintesi, i risultati dell’attività:

arrestato in flagranza di reato, a Colorno, H. H, albanese classe1993, senza fissa dimora, trovato in possesso di un bilancino di precisione e di grammi 4,66 di cocaina, suddivisa in otto dosi, detenuta verosimilmente ai fini di spaccio;

arrestato a Traversetolo R.M.G., rumeno, classe 1985, in trasferta nel Parmense proveniente dalla provincia di Reggio Emilia, che ha sfondato la vetrata di una tabaccheria impossessandosi del registratore di cassa e di diversi pacchetti di sigarette. Il tutto è stato recuperato dai Carabinieri, unitamente ad arnesi da scasso;

denunciato in stato di libertà a Salsomaggiore Terme S.M., classe 1974, parmigiana, trovata in possesso di arnesi da scasso;

denunciato in stato di libertà un albanese, classe1993, domiciliato Colorno, in possesso di grammi 0,96 di cocaina, suddivisa in due dosi, detenuta verosimilmente ai fini di spaccio;



recuperato, al termine di un inseguimento iniziato a Copernio e concluso a Bocca d’Enza di Sorbolo Mezzani con la fuga a piedi – nei campi circostanti – degli occupanti, un fuoristrada rubato alcuni giorni addietro a Pesaro.

All’interno del veicolo i Carabinieri hanno rinvenuto vari arnesi da scasso;

controllate 40 persone agli arresti domiciliari;

identificate complessivamente 420 persone, controllati 305 veicoli, denunciate 5 persone per guida sotto l’influenza dell’alcool a Parma, Salsomaggiore Terme e Borgo Val di Taro.

Il servizio è stato coordinato e diretto dal Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Altavilla.