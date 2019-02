Giachetti a Parma: “Rivendichiamo il Governo Renzi e chiudiamo agli scissionisti del Pd”

Sabato il candidato alle primarie del Pd Roberto Giachetti è venuto a Parma, al centro civico Antonio Bizzozzero, per incontrare i suoi sostenitori.

“Crediamo di poter vincere le primarie” ha dichiarato fiducioso Giachetti, che poi ha esposto con chiarezza la sua linea politica: “Rivendichiamo gli anni di buon governo di Renzi e Gentiloni. Non li disconosciamo come fa Zingaretti nè chiediamo scusa come fa Martina.”

Altrettanta chiarezza sul futuro del Pd: “Non esiste alcuna possibilità di alleanza con il M5S, nè con gli scissionisti del Pd ai quali chiudiamo le porte per i danni enormi che hanno prodotto. Gli elettori sono ancora schifati dai Comitati del No al referendum promossi da Speranza e D’Alema”.

E’ stata quindi presentata la lista di Parma dei candidati all’assemblea nazionale del PD che sostengono Giachetti della quale fanno parte Raffaele Pizzati, Carlotta Ricchetti, Marco Franceschini, Daniela Pittari, Massimiliano Alari, Adele Biasetti e Lorenzo Terenziani.