La forza e la grazia: rassegna dedicata a Bernini e Canova

L’assessorato alla Cultura del Comune di Parma e l’Accademia Nazionale di Belle Arti organizzano in collaborazione con il cinema Astra una rassegna dedicata a due tra i più celebri maestri della scultura di tutti i tempi: Gian Lorenzo Bernini e Antonio Canova.

Ideata e curata dall’accademico Alessandro Malinverni, la rassegna si sviluppa attorno ai due docu-film con incontri collaterali che approfondiranno la vita e la carriera di Bernini e Canova, nonché le loro opere presenti a Parma e, per quanto riguarda lo scultore neoclassico, quelle concentrate nelle versioni in gesso a Possagno e Bassano. Un’occasione per ammirare anche i manufatti in marmo e gesso custoditi nei musei della città, come l’Ismaele donato dalla famiglia Trombara alla Pinacoteca Stuard.

La rassegna vede la collaborazione di numerose istituzioni culturali e associazioni del territorio: Complesso Monumentale della Pilotta, Convitto Nazionale “Maria Luigia” di Parma, Circolo di Lettura di Parma, Centro studi e valorizzazione Residenze ducali di Parma e Piacenza, Associazione culturale Il Cavaliere Blu, Circolo “Maria Luigia”, Associazione Culturale Noblesse Oblige, Delegazione FAI di Parma.

Programma completo

Giovedì 28 febbraio, Pinacoteca Stuard, ore 16.00

conferenza Gian Lorenzo Bernini di Alessandro Malinverni.

ingresso libero

Martedì 5 marzo, Cinema Astra, ore 17.00 e 21.00

proiezione del docu-film Bernini di Francesco Invernizzi con introduzione di Alessandro Malinverni.

Ingressi: € 10,00 (intero), € 8,00 (ridotto), € 6,00 (Argento Vivo, Circolo di Lettura, Circolo Maria Luigia, FAI, Il Cavaliere Blu)

Giovedì 14 marzo, Pinacoteca Stuard, ore 16.00

conversazione Antonio Canova di Alessandro Malinverni.

Ingresso libero

Domenica 17 marzo, Galleria Nazionale, ore 15.00 e 16.00: Visita guidata in costume alle opere di Bernini e Canova, con la collaborazione di Noblesse Oblige e la partecipazione di Stella Piazza.

Ingresso € 10,00

Martedì 19 marzo, Cinema Astra, ore 17.00 e 21.00: Canova di Francesco Invernizzi con introduzione di Alessandro Malinverni.

Ingressi: € 10,00 (intero), € 8,00 (ridotto), € 6,00 (Argento Vivo, Circolo di Lettura, Circolo Maria Luigia, FAI, Il Cavaliere Blu)

Giovedì 11 aprile, Pinacoteca Stuard, ore 16.00: presentazione della Donazione Trombara con la restauratrice Anna Morestori.

Ingresso libero

Sabato 25 e domenica 26 maggio: Viaggio nelle terre di Canova per visitare la Gipsoteca di Possagno a lume di candela, la città e i musei di Bassano del Grappa, i giardini di Valsanzibio