Il viaggio gustoso (e quasi avventuroso) nel mondo del salame a Fontanellato

Norcino per una sera! Così lo facevano nonni, bisnonni e trisnonni in Emilia! Imparare a fare il salame, con lo spago, è un modo per vivere una antica tradizione e provare l’emozione di creare un prodotto tipico del territorio della Food Valley e mangiarlo poi appena fatto, fritto nel vino bianco!

Ecco la nuova Experience Castle 2019 che prende vita sabato 9 marzo alle ore 19.30, in uno dei gioielli del Circuito dei Castelli del Ducato, in Rocca Sanvitale a Fontanellato, in Destinazione Turistica Emilia, nel cuore della Food Valley.

Si intitola Il viaggio gustoso (e quasi avventuroso) nel mondo del salame ed è realizzato da Dal Parmigiano Gourmet Street Food in collaborazione con Museo Rocca Sanvitale: è una serata interattiva, in forma di laboratorio, dove i partecipanti sperimenteranno di persona, in maniera conviviale e divertente, la lavorazione delle carni e la produzione dei salami, con cenni relativi alla stagionatura e al consumo delle stesse. Sotto la guida dei norcini, selezioneranno le carni fresche di suino per poi tritarle con il tritacarne “a mano” e, dopo aver salato a dovere l’intero impasto lo insaccheranno e legheranno con lo spago il Salame! Un’esperienza unica perché tutti i partecipanti si cimenteranno in prima persona.

La parte pratica del laboratorio viene effettuata dopo la spiegazione della nozione di “salame” e della sua storia e dopo l’illustrazione del rito invernale della maialatura con l’utilizzo di fotografie proiettate. Verrà spiegata la lavorazione artigianale e tradizionale del suino e saranno mostrati alcuni strumenti di lavoro del norcino.

Per partecipare alla serata di sabato 9 marzo la prenotazione è obbligatoria: rocca@fontanellato.org

Tel. 0521.829055 – Costo 15 Euro a persona. Tutti i partecipanti dovranno dotarsi di grembiule e copricapo.

L’Experience Castle Il viaggio gustoso (e quasi avventuroso) nel salame nel Castello di Fontanellato è possibile su prenotazione anche per le scuole, per gruppi di turisti, per tour operator che desiderino organizzare press tour. www.fontanellato.org