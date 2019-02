Una delegazione serba in Municipio nell’ambito di uno scambio con CePIM

Questa mattina il sindaco Federico Pizzarotti ha ricevuto, nella sala Giunta del Municipio, una delegazione serba, proveniente da Vršac, che si trova a Parma in questi giorni ospite di CePIM SpA – Centro Padano Interscambio Merci.

La municipalità di Vršac (municipalità della Voivodina, provincia autonoma della Serbia) ha intenzione infatti di realizzare un interporto nell’area cittadina antistante e per questo ha voluto conoscere la realtà di Parma, dopo che già lo scorso novembre una delegazione CePIM e KPMG si era recata a prendere contatto con la realtà serba. Il soggiorno a Parma di questi giorni è stata l’occasione per prendere contatti anche con l’Amministrazione Comunale. L’obiettivo dello scambio è quello, in prospettiva, di valutare una possibile sinergia tra le due realtà al fine di strutturare una possibile collaborazione.

All’incontro, che è terminato con uno scambio di omaggi, con il sindaco Federico Pizzarotti hanno partecipato Dragana Mitrović, sindaca di città Vršac, Dejan Santrač, vicesindaco, Kristina Tomić, assistente della Sindaca, Čedomir Živković, assessore della Giunta della città di Vršac (ex sindaco), Zvezdan Vukanić, KPMG Advisory, Alessandro Manzo sempre per KPMG, erano presenti inoltre per CePIM Luigi Capitani (AD e Presidente) insieme a Matteo Crema, infine il sindaco di Fidenza Andrea Massari e il direttore dell’Unione Parmense Industriali Cesare Azzali.