“Con 149 voti favorevoli, 110 contrari e 4 astenuti, il decreto legge contenente le misure relative a “Quota100” ed al Reddito di Cittadinanza è stato approvato dal Senato: grande soddisfazione per una misura che sentiamo essere una fondamentale opera di giustizia sociale. Le dichiarazioni di voto delle opposizioni e le incresciose messe in scena improvvisate in aula hanno chiaramente dimostrato chi veramente vuole bene agli italiani, e si sta impegnando per restituire dignità a tutti i cittadini, e chi, aprioristicamente e faziosamente, contesta le nostre scelte dimenticandosi di essere gli stessi protagonisti che nelle passate legislature, con una arrogante politica di austerità, ha solo fatto del male al nostro paese e alla nostra economia.

Notiamo con stupore come ora pretendano di indicarci soluzioni e buone prassi dando, però, luogo ad una lecita domanda, vale a dire: se le avevano a disposizione perché mai non le hanno applicate avendone avuto tempo ed opportunità? Con “Quota100”, di cui ad oggi sono arrivate 70.910 domande di adesione, smontiamo una delle peggiori leggi degli ultimi anni, la riforma Fornero, e con sessantadue anni e trentotto anni di contributi, e soprattutto senza alcuna penalizzazione, finalmente consentiamo ad oltre un milione di persone, tra cui trecentocinquantamila donne, nei prossimi tre anni, di godersi una meritata pensione. Con il Reddito di Cittadinanza di cui con lealtà verso i nostri alleati di governo abbiamo condiviso spirito e percorso, sosteniamo chi è in cerca di un lavoro per collocarsi o ricollocarsi nel ciclo produttivo.

Questo è il percorso che i cittadini e i nostri elettori ci chiedevano di intraprendere: con serietà e con buonsenso possiamo dire che stiamo realizzando quanto promesso loro”.

Lo dichiara la senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara.