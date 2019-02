Primarie PD a Parma. Tutto pronto per l’appuntamento di domenica 3 marzo. Allestiti 63 SEGGI

E’ tutto pronto per l’appuntamento elettorale di domenica 3 marzo. Si sfideranno alle primarie organizzate dal Partito Democratico per l’elezione a Segretario Nazionale i candidati Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, selezionati dal voto tra gli iscritti che si è svolto nei circoli nel corso del mese di gennaio. Contestualmente verranno eletti (sulla base di liste “bloccate”) anche i componenti dell’Assemblea Nazionale: 7 per la provincia di Parma.

“Si voterà nella sola giornata di domenica 3 marzo dalle 8 alle 20” – ha spiegato Gabriella Corsaro, presidente della commissione provinciale di Parma per il congresso – “A Parma abbiamo allestito, grazie al lavoro dei tanti volontari che si sono mobilitati per questo importante appuntamento, 63 seggi (11 in città) ai quali potranno recarsi, per partecipare al voto tutti i cittadini residenti che si dichiarino elettori del PD e contribuiscano alle spese di organizzazione con un offerta di almeno 2 euro. Sarà necessario presentare un documento di riconoscimento. Potranno inoltre votare gli stranieri e gli studenti/lavoratori fuori sede che si siano registrati entro lunedì 25 febbraio. L’età minima per votare è 16 anni”.

Per conoscere il luogo dove votare, verificare il proprio seggio elettorale e recarsi nella sede allestita dal PD associata a quel seggio. LEGGI L’ELENCO DEI SEGGI

I candidati di Parma all’Assemblea Nazionale sono:

Per Nicola Zingaretti:

Fabio Moroni, Barbara Lori, Francesco De Vanna, Carla Mantelli, Guglielmo Agolino, Stefania Contesini, Samuele Tavani

Per Maurizio Martina:

Caterina Bonetti, Matteo Cattani, Lorena Carpi, Andrea Zini, Francesca Dodi, Mario Barantani, Mariaclaudia Sicorello

Per Roberto Giachetti:

Raffaele Pizzati, Carlotta Ricchetti, Marco Franceschini, Daniela Rosa Pittari, Massimiliano Alari, Adele Biasetti, Lorenzo Terenzani

“Le primarie sono una grande occasione di Partecipazione e Democrazia. Non si tratta solo di scegliere tra candidati diversi ma di contribuire fattivamente a delineare la linea politica del Partito Democratico, l’unica realtà politica dal quale può nascere un’alternativa concreta e credibile al governo di Lega e Movimento 5 Stelle. Domenica, in modo trasparente e reale, si potrà contribuire ad un grande progetto per il Paese.”