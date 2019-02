Lenz Fondazione lancia una call rivolta ad artisti over 65 per il Festival Natura Dèi Teatri 2019

La Direzione Artistica accoglie proposte di Visual & Performing Arts per la sezione autunnale, che si svolgerà a Parma dall’1 al 30 novembre. I progetti saranno connessi al tema concettuale Liscio/Striato, nell’ambito del triennio 2018-2020 Toccare. Ispirazioni da Jean-Luc Nancy.

C’è tempo fino al 30 aprile per presentare proposte, afferenti alle Visual & Performing Arts, che la Direzione Artistica di Lenz Fondazione valuterà in vista della XXIV edizione del Festival Natura Dèi Teatri, la cui sezione autunnale avrà luogo a Parma dall’1 al 30 novembre 2019.

Il tema concettuale del triennio 2018-2020 è Toccare. Ispirazioni da Jean-Luc Nancy, con la tripartizione Tenero nel 2018, Liscio/Striato nel 2019 e Sforzo nel 2020: «Nessun vivente al mondo può sopravvivere un solo istante senza il tatto, cioè senza essere toccato» scrive Jacques Derrida in Le toucher. Jean-Luc Nancy «Non necessariamente da un altro vivente, ma da qualcosa = x. Si può vivere senza vedere, udire, gustare, “sentire” (almeno nel senso olfattivo), ma non si sopravviverà un solo istante senza essere a contatto, in contatto […] È per questo che, al di qua o al di là di qualsiasi concetto della “sensibilità”, il tatto significa “essere al mondo” per un vivente finito».

Alla call sono invitati specificamente artisti over 65 o formazioni in cui l’età media dei componenti sia superiore ai sessantacinque anni.

Le proposte andranno presentate inviando entro il 30 aprile 2019 all’indirizzo natura@lenzfondazione.it un unico documento (word o pdf) contenente titolo, data di nascita e nota biografica degli artisti coinvolti, presentazione/sinossi del progetto, link a video (sia trailer che, ove possibile, integrale), n. 6 immagini, esigenze tecniche, recapiti utili.

I referenti dei progetti selezionati saranno contattati entro il 31 maggio 2019.