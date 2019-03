“Innovazione e velocità”: oltre 250 persone alla Dallara Academy per l’evento con Gianluca Spadoni e Andrea Pontremoli

Si è tenuta presso la Dallara Academy una prestigiosa giornata di formazione dal tema “Innovazione e Velocità”, che ha visto come relatori Gianluca Spadoni (autore, formatore, uno dei più importanti e autorevoli trainer per le reti commerciali tradizionali e punto di riferimento italiano del network marketing) e l’AD di Dallara Andrea Pontremoli.

Un colloquio a due per trattare temi di stretta attualità, in un panorama economico in cui l’innovazione è una delle leve fondamentali per differenziarsi e conquistare spazi di mercato unici: velocità nelle decisioni, ricerca, il rapporto tra tecnologia e umanità, la responsabilità imprenditoriale, l’etica del lavoro, l’importanza delle persone e la felicità umana complessiva.

In allegato comunicato stampa e foto, di seguito alcune dichiarazioni di Spadoni e Pontremoli.

Gianluca Spadoni

“Oggi i cambiamenti sono sempre più repentini, più veloci, e insieme a Pontremoli proviamo a scoprire come ci si confronta con determinati processi, come l’organizzazione del lavoro non sia più verticale ma fatta a rete e come la tecnologia influenzi e possa essere un grandissimo alleato per tutti noi. Pontremoli, che proprio l’anno scorso ha fondato l’Academy, ha investito in formazione, in conoscenza, ha puntato sui giovani, sui talenti, sulle risorse umane, sposando l’idea che le aziende crescono quando le persone crescono e che le aziende valgono se le persone valgono. Presso la Dallara facciamo esperienza di come si possa evolvere e gestire il cambiamento.”

Andrea Pontremoli

Per innovare bisogna essere un po’ matti – “I matti non sono quelli che hanno torto o ragione, ma quelli che sono in minoranza. Se tu sei matto, il segreto è convincere gli altri della tua stessa idea, prima uno poi un altro e un altro ancora, fino a che si diventa la maggioranza, e allora i matti saranno gli altri”.

Prendere decisioni e farlo velocemente – “Le vere decisioni, quelle importanti, sono prese per una motivazione e non per razionalità. Anche perché la razionalità la possono utilizzare tutti per valutare una decisione ma la motivazione è unica e personale, ed è guidata da una visione che non ha a che fare con la razionalità.

Cosa significa avere successo – “Un giovane studente mi ha chiesto come si fa ad avere successo, e io gli ho risposto che il mio successo è essere contento. Quindi non può esistere successo se non provi gioia in quello che fai. E poi, come diceva il più grande filosofo mai esistito – mio nonno – il concetto di successo è relativo. A 2 anni è un successo camminare bene, a 3/4 non farsi la pipì addosso, a 11 avere tanti amici, a 20 fare tanto sesso, da 30 a 40 fare tanti soldi, da 40 a 50 fare tanti soldi, da 50 a 60 fare tanto sesso, da 60 a 70 avere tanti amici, da 70 a 80 non farsi la pipì addosso, da 80 a 90 camminare bene… “

L’importanza della persona – “Sono le persone che fanno la differenza. La tecnologia da sola non basta per fare innovazione se non è utilizzata da personale innovativo. Non è che se compri un computer il doppio più veloce diventi il doppio più intelligente.”