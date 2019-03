Tante iniziative per il Carnevale all’Ospedale dei bambini

Un corteo di sbandieratori, cavalli e cavallieri, e la sirena dei pompieri

L’associazione il Sorriso di Lella – in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, il Gruppo storico sbandieratori e musici di Fornovo Taro, l’associazione “Porta S. Francesco”, i “Carristi di Cilianum”, la Nuova Pro Loco di Ciano d’Enza e i cavalli del Rifugio del Ghiro onlus di Medesano – organizza una mattinata di festa e di allegria per i piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”. Lungo il vialetto centrale del Maggiore arriveranno due mezzi dei Vigili del Fuoco con una squadra di pompieri in divisa, un corteo medievale, figuranti, maschere e sbandieratori a scortare un colorato carro carnevalesco.

Sabato 2 marzo 2019, ore 10.45-11.00. Viale centrale dell’Ospedale Maggiore

Una donazione per la Pediatria d’urgenza

Al termine del vivace corteo la Nuova Pro Loco di Ciano d’Enza consegnerà una donazione al reparto di Pediatria d’urgenza dell’Ospedale dei bambini.

Sabato 2 marzo 2019, ore 11.15. Pediatria d’urgenza, piano terra Ospedale dei bambini

“Amico Cibo – favole per la crescita” con le fatine de La Pergamena

Le fatine dell’associazione culturale La Pergamena presenteranno il libro “Amico Cibo-Favole per la crescita” e leggeranno alcune favole ai bambini. Il libro in dono per tutti loro.

Sabato 2 marzo 2019, ore 16.00. Saletta biblioteca, terzo piano Ospedale dei bambini