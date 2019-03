Laminam, Rainieri: “No all’ampliamento della produzione se non si scopre l’origine degli odori”

“La Giunta regionale faccia in modo che non sia previsto nessun ampliamento della produzione di Laminam fino a che non si trovi una conclusione scientificamente attendibile e quanto più condivisa tra i vari attori in campo, compresi comitati e associazioni di cittadini, riguardo l’origine delle emissioni odorigene e la non pericolosità per la salute e l’ambiente delle emissioni di quell’industria ceramica”. È quanto ha chiesto all’amministrazione regionale con una nuova interrogazione sul caso delle fastidiose emissioni che si propagano a Borgotaro da quando è in funzione la nuova industria di produzione di ceramiche, il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri.

“Mentre è in corso la procedura per autorizzare la triplicazione della produzione di ceramiche rispetto a quanto consentito dalla prima autorizzazione del 2016, il problema delle emissioni non è stato risolto, anzi negli ultimi due mesi, anche grazie alla messa in opera del nuovo modulo per le segnalazioni, le stesse segnalazioni sono notevolmente aumentate – ha proseguito il consigliere regionale leghista – Dal 18 gennaio al 17 febbraio ci sono state 509 nuove segnalazioni di cui 326 registrate dal 25 gennaio con sintomi sanitari di malessere. Purtroppo però i campionamenti fatti dal CNR per ulteriori analisi, sono finiti a dicembre. La Giunta regionale deve ad ogni modo verificare se tra l’aumento delle segnalazioni e la fine dei campionamenti fatti dai ricercatori ci sia una correlazione. Di dubbi comunque ce ne sono tanti altri in questa vicenda e siamo pronti a chiederne conto in Regione. Per ora, infatti, rimaniamo a poche cose certe: gli odori si avvertono da quando è attiva la nuova industria ceramica, essi non furono avvertiti solo quando durante il 2017 la produzione di quella industria era stata sospesa, l’origine degli stessi non è stata ancora individuata e nemmeno è stata indicata una possibile fonte di essi diversa dalla Laminam”.