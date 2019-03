“C’è tempo”: Walter Veltroni all’Astra con il suo nuovo film. Molte scene girate a Parma

Venerdì 8 marzo, alle ore 21, al cinema Astra verrà proiettato “C’è tempo”, film con cui Walter Veltroni esordisce nella regia di finzione. Il regista sarà presente in sala insieme all’attrice protagonista Simona Molinari.

Stefano, quarantenne precario e immaturo, vive in un paesino di montagna e fa un lavoro bizzarro: l’osservatore di arcobaleni. Alla morte del padre, mai conosciuto, scopre di avere un fratellastro tredicenne, Giovanni, fin troppo adulto per la sua età. Senza alcuna intenzione di prendersene cura, Stefano parte per Roma e ne accetta la tutela solo per ricevere in cambio un generoso lascito. Profondamente diversi, i due intraprendono un viaggio in macchina che, fra diffidenze iniziali e improvvise complicità, si colora a ogni tappa. L’incontro con la cantante Simona, in tour con sua figlia, sarà la svolta nel rapporto tra Stefano e Giovanni che, strada facendo, scopriranno quanto essere fratelli possa essere sorprendente, proprio come un arcobaleno a due volte sovrapposte.

L’esordio nel lungometraggio di finzione per Walter Veltroni è una commedia on the road prodotta da Palomar con varie scene girate a Parma, nell’estate del 2018, grazie alla collaborazione con il Comune di Parma ed Emilia Romagna Film Commission.