Parmigiani a Roma per l’anniversario della fondazione dell’Istituto Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon. #Foto

E’ stato celebrato il 141° anniversario della fondazione dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon che fu fondato nel 1878 da un gruppo di ufficiali reduci dalle campagne risorgimentali ed eretto Ente morale il 1 Settembre 1911.

Assunse l’attuale denominazione il 24 settembre 1932. E’ sottoposto alla vigilanza amministrativa del Ministro della Difesa ed è iscritto dal 19 settembre 2011 nel registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura di Roma. Fa parte del Consiglio Nazionale Permanente fra le Associazioni d’Arma –Assorama- dall’11 maggio 2012.

Dalla sua fondazione è sempre stato presieduto da un militare di alto rango, in ausiliaria, della riserva o in congedo, trai quali anche Giuseppe Garibaldi; conta 10 delegazioni nel mondo, 93 in Italia e circa 5000 soci.

Alla celebrazione erano presenti le delegazioni di tutte le provincie dell’Emilia – Romagna tra le quali anche quella di Parma.

Momenti celebrativi sono stati tenuti da SAR Emanuele Filiberto e dall’attuale presidente cap. vasc. Ugo d’Atri.

Fabio Zani