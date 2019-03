Il Bacino del Po: un ecosistema da salvare

Sono passati dieci anni dalla Carta di Mantova in cui Italia Nostra ha preso posizione sul problema delle critiche condizioni ambientali del bacino padano con una serie di proposte articolate e concrete.

Questo convegno intende proseguire nell’analisi della situazione ecologica complessiva del Bacino del Po, di assoluta rilevanza nazionale. Le caratteristiche geomorfologiche della Valle Padana, insieme allo sviluppo industriale, urbano e agricolo che l’ha investita negli ultimi decenni, ne fanno infatti un laboratorio ideale per studiare le pressioni ambientali e le possibili soluzioni verso un futuro più sostenibile. Il Convegno segna l’avvio di una serie di seminari di approfondimento che avranno come protagonista il Po, il suo paesaggio e la sua storia, la sua natura e le minacce ambientali che ne hanno in questi anni impedito un pieno godimento da parte della comunità.

La giornata di studi, promossa congiuntamente dai quattro Consigli Regionali di Italia Nostra del Bacino del Po (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) si terrà in un luogo poco conosciuto ma assolutamente stupefacente: la Biblioteca Monumentale di San Giovanni Evangelista a Parma in Piazzale san Giovanni 1, vicino al Duomo.

Gli splendidi affreschi risalenti al 1575, che decorano pareti e soffitto, sono come un libro dipinto: raccontano la cultura del tempo ad uso dei monaci benedettini che allora vi studiavano e sono amorevolmente custoditi dai benedettini di oggi.

Per i partecipanti che lo desiderano sarà possibile essere accompagnati in una visita guidata della Biblioteca e della adiacente Chiesa di San Giovanni Evangelista, ricca di opere d’arte e famosa per la cupola del Correggio.

Programma

MATTINA 10.00 – 13.00

Introduzione

“La Carta di Mantova dieci anni dopo”, Maria Rita Signorini, presidente nazionale Italia Nostra

Paesaggio ed ecologia

“Un’alleanza per il sistema Po”, Sergio Malcevschi, coordinatore nazionale CATAP

“Variazioni recenti delle pressioni antropiche e della qualità delle acque nel bacino del fiume Po (1960-2018)”, Pierluigi Viaroli, Università di Parma

“Un paesaggio lineare di 650 km” Umberto Vascelli Vallara, Italia Nostra

Clima, aria e acqua

“Dalle alluvioni alla siccità”, Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità distrettuale del Bacino del Po

“La gestione dei rischi idraulici nel bacino del Po”, Armando Brath, Università di Bologna

“Cambiamento climatico e agricoltura”, Vittorio Marletto, ARPAE ER

Coordina: Edoardo Croci, Italia Nostra

POMERIGGIO 14.30 – 17.00

“Impatti del cambiamento climatico nella valle Padana”, Stefano Caserini, Politecnico di Milano

“Inquinamento dell’aria e salute”, Michele Carugno, Università di Milano

Buone pratiche per il bacino del Po

“Pianificazione e adattamento al cambiamento climatico ambientale”, Francesco Musco, IUAV Venezia

“Mobilità e qualità della vita”, Angelo Tartaglia, Politecnico di Torino

“La forestazione di pianura e urbana per la qualità del nostro ambiente”, Silvio Anderloni, CFU, Italia Nostra

Coordinano: Paolo Ferloni ed Edoardo Croci, Italia Nostra

Consulenza scientifica: Luca Carra