M5S: “Confermata Parma sede forum Unesco”. Pizzarotti: “Giusto epilogo”. Cavandoli e Campari: “Grazie alla Borgonzoni e a Centinaio”. Gambarini (FI): “Ora Pizzarotti si metta al lavoro”

“A seguito della richiesta di chiarimenti, confermata Parma sede del forum Unesco. Un’ottima notizia per il nostro territorio. Adesso avanti con i lavori!” così la Vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni in una nota su twitter.

Attraverso un comunicato stampa ufficiale, la Farnesina conferma Parma come prossima sede del IV Forum Unesco. Pizzarotti e Casa commentano così la notizia: “Il caso può dirsi chiuso. Essere uniti è la cosa che a Parma e ai parmigiani riesce meglio. Ora sotto col lavoro per l’organizzazione del Forum, vogliamo ottenere un grande risultato”.

“L’annuncio della conferma di Parma come sede del Forum Unesco è un’ottima notizia per tutto il territorio. Ci fa piacere che il Governo abbia accolto il nostro appello e i tanti altri che sono arrivati da Parma e provincia. Ora, il sindaco Pizzarotti lavori per far sì che questo evento riesca al meglio e, per una volta, eviti di perdere tempo in polemiche con il suo ex partito. Parma viene prima delle luci della ribalta. “.

Lo dichiara la segretaria provinciale di Forza Italia Francesca Gambarini.

“La sede del Forum Unesco sulla cultura alimentare doveva essere e sarà Parma. Sin dall’inizio di questa querelle i parlamentari del territorio, il ministro Gian Marco Centinaio, che ha per primo denunciato il problema, e il sottosegretario Lucia Borgonzoni, si sono attivati rivolgendo al Ministero interessato una protesta formale e non hanno mai smesso di lavorare per il buon esito della vicenda. Le cose sono andate come dovevano andare: Parma è la sede naturale di questo evento. Ringraziamo di cuore Centinaio e Borgonzoni per il sostegno dato alla nostra città. Ora speriamo di fare bella figura nel mondo”, lo dicono Laura Cavandoli e Maurizio Campari, parlamentari parmigiani della Lega.