Città medie, a Parma l’8 marzo la prima conferenza Anci: il loro ruolo centrale per far crescere il sistema Italia

Rappresentare l’Italia delle Città Medie e ottimizzarne il capitale territoriale per innescare crescita, lavoro e coesione sociale: nasce da questa esigenza l’idea della prima Conferenza annuale dei Sindaci delle Città Medie che si terrà venerdì 8 marzo a Parma, presso la Casa della Musica, con inizio alle 10,30, e che vedrà la presenza del sottosegretario all’Interno Stefano Candiani.

L’appuntamento, a conclusione del Road show organizzato dall’Anci in sei diverse realtà medie, vuole mettere in evidenza e valorizzare il potenziale straordinario di queste città che, con i 97 capoluoghi di provincia in cui risiede il 64% della popolazione italiana, sono l’ossatura del nostro Paese e una risorsa inestimabile per lo sviluppo dell’intero Sistema Italia.

“Lo scopo – sottolinea il sindaco Pizzarotti – è quello di costruire un proficuo momento di approfondimento e confronto sul ruolo e le potenzialità delle città medie nel nostro Paese”.

La conferenza sarà aperta, alle ore 10,30, dal Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei, dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e da Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e vice presidente Anci. Toccherà al segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, aprire la sessione sulle potenzialità delle Città medie per lo sviluppo sostenibile, illustrando un dossier dell’Associazione. Al successivo dibattito prenderanno parte tra gli altri sindaci: Antonio Battista (Campobasso), Massimo Depaoli (Pavia), Valeria Mancinelli (Ancona), Mario Occhiuto (Cosenza), Federico Borgna (Cuneo) e Mattia Palazzi (Mantova).

La sessione pomeridiana, che prenderà il via alle ore 14, ruoterà attorno alla proposta Anci per mettere il capoluogo al servizio dell’Area Vasta, illustrata da Nicola Sanna, sindaco di Sassari e coordinatore Anci delle Città medie. Ne discuteranno i sindaci: Patrizia Barbieri (Piacenza), Francesco De Pasquale (Carrara), Alessandro Ghinelli (Arezzo), Jacopo Massaro (Belluno), Sergio Giordani (Padova) e Alessandro Zerboni, responsabile comunicazione Open Fiber, oltre al sindaco di Ravenna e presidente Upi Michele De Pascale. Interverrà inoltre Stefano Candiani Sottosegretario Ministero dell’Interno.

Infine, è prevista la sessione finale (con inizio alle ore 16) sulle tematiche finanziarie coordinata da Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno e delegato Anci alla Finanza locale. Tra gli altri porteranno la loro testimonianza i sindaci: Damiano Coletta (Latina), Andrea Gnassi (Rimini), Umberto Di Primio (Chieti) vice presidenti dell’Anci, Pietro Ferrari Presidente Confindustria Emilia Romagna ed Eduardo Gugliotta, responsabile servizio incentivi Istituto per il Credito Sportivo.

Programma dettagliato

Ore 10.30 Saluti istituzionali

Paolo Andrei, Rettore dell’Università di Parma e CRUI

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna e Presidente Conferenza delle Regioni

Intervento di apertura

Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma e Vice Presidente ANCI

Ore 11.30 La potenza delle Città Medie per lo sviluppo sostenibile dell’Italia

Presentazione Dossier ANCI-IFEL

Veronica Nicotra Segretario Generale ANCI

Modera

Danilo Moriero Responsabile Comunicazione ANCI

Ne discutono

Antonio Battista, Sindaco di Campobasso, Federico Borgna, Sindaco di Cuneo, Virginio Brivio, Sindaco di Lecco, Massimo Depaoli, Sindaco di Pavia, Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona, Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza, Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova, Antonio Paoletti, Vicepresidente Unioncamere e Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Stefano Sordelli, Direttore Future Mobility Volkswagen Italia, Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia,

Ore 13.00 Pausa pranzo

Ore 14.00

Il capoluogo al servizio dell’Area Vasta: la proposta dell’ANCI

Nicola Sanna, Sindaco di Sassari e Coordinatore ANCI Città Medie

Modera

Gianluca Zurlini, giornalista della “Gazzetta di Parma”

Ne discutono

Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza, Francesco De Pasquale, Sindaco di Carrara, Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo, Sergio Giordanim, Sindaco di Padova, Jacopo Massaro, Sindaco di Belluno, Alessandro Zerboni, Responsabile Comunicazione Open Fiber.

Interviene

Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna e Presidente UPI

Interviene

Stefano Candiani, Sottosegretario Ministero dell’Interno

Ore 16.00 Modelli di finanza per le città che vogliono crescere

Presentazione dossier ANCI-IFEL

Guido Castelli, Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente Fondazione IFEL

Damiano Coletta, Sindaco di Latina, Umberto Di Primio, Sindaco di Chieti e Vice Presidente ANCI, Pietro Ferrari, Presidente Confindustria Emilia Romagna, Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini, Eduardo Gugliotta, Responsabile servizio incentivi Istituto per il Credito Sportivo.