Presentato il progetto “Ambasciatori della Legalità”

Al ParmaUniverCity Info-Point è stato presentato ai Dirigenti Scolastici del territorio il progetto “Ambasciatori della Legalità”, iniziativa dell’Università degli Studi di Parma che vede il patrocinio del Comune di Parma.

La coordinatrice del progetto Monica Cocconi, Delegata del Rettore all’anticorruzione e alla trasparenza insieme a Sara Rainieri, Pro Rettrice a Didattica e servizi agli studenti, a Leonardo Spadi, Consigliere comunale incaricato alle politiche giovanili e studentesche, a Marco Gardini, delegato all’orientamento del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali e a Giacomo Degli Antoni docente del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, ha presentato il progetto che vedrà il coinvolgimento degli studenti, che dopo aver frequentato due giornate di formazione obbligatoria, saranno i relatori, insieme a un docente e a un operatore con competenze nel settore, di alcuni incontri che si terranno tra marzo e maggio nelle scuole superiori della Provincia di Parma che aderiranno al progetto.

PROGRAMMA



La procreazione medicalmente assistita

Docente: prof. Luca Ghidoni

Studente ambasciatore: Pietro Grossi

Esperto: Roberto Sala (medico e ricercatore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia)



La sicurezza: realtà e percezione

Docente: prof. Matteo Davide Allodi

Studentesse ambasciatrici: Arianna Galli, Federica Miodini, Debora Cassi

Esperto: Cav. Sauro Fontanesi – Delegato alla sicurezza, Assessorato alla sicurezza del

Comune di Parma



Il Cyberbullismo

Docente: prof.ssa Maria Zanichelli

Studentessa ambasciatrice: Jessica Gallosi

Esperto: Debora Veluti (Ispettore Polizia Municipale)

Giustizia penale: carcere e tossicodipendenze

Docente: prof. Fabio Salvatore Cassibba

Studentessa ambasciatrice: Virginia Oddi

Esperto: dott. Simone Bertacca, dirigente medico presso il SerT di Parma



Le migrazioni internazionali: cause, percorsi e gestione

Docente: prof. Emanuele Castelli

Studente ambasciatore: Giovanni Villirillo

Esperti: Apollos Pedro, Mursal Moalin Mohamed

La tossicodipendenza

Docente: prof. Massimiliano Lanzi

Studentessa ambasciatrice: Claudia Ciulli

Esperto: Licia Caroselli, operatore SerT

La responsabilità del minore per “condotte on-line”

Docenti: prof.ssa Malaika Bianchi e prof.ssa Alessandra Ambanelli

Studentessa ambasciatrice: Benedetta Scarcella

Esperto: Avv. Mario L’Insalata



La pratica dell’eguaglianza (con Laboratorio di didattica interattiva)

Docente: prof.ssa Veronica Valenti

Studentessa ambasciatrice: Marta Pia Musimeci

Immigrazione e tutela dei diritti umani

Docente: prof.ssa Elena Carpanelli

Studente ambasciatore: Riccardo Rossi

Esperto: Dott. Alessandro Maria Baroni, Vice-Prefetto Area IV, Prefettura di Parma



Il regime giuridico internazionale in materia di tutela del patrimonio culturale

Docente: prof.ssa Laura Pineschi

Studente ambasciatore: Andrea Croci

Esperto: un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

La tutela delle vittime. Un gioco di ruolo per contrastare la violenza nelle relazioni

Docente: prof.ssa Chiara Scivoletto

Ambasciatore: dr.ssa Ilaria Beltramo (dottoranda)

Esperto: Elena Buccoliero, Direttore della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime

dei reati