Non rispetta le misure cautelari degli arresti domiciliari, viene portato in carcere

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del Gip di Parma del 26 febbraio di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Rarhib Tarik, originario del Marocco, richiesta dal PM della Procura della Repubblica di Parma poiché, pur essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari Parma, se ne allontanava senza essere autorizzato.

Attualmente detenuto presso la casa circondariale San Vittore di Milano, ove è stata data materialmente esecuzione all’ordinanza, la misura è scaturita dalla valutazione del GIP, pienamente condivisa dalla Procura di Parma, oltre che per la gravità del reato e la non possibile applicazione della misura degli arresti domiciliari, anche dalla manifesta indisponibilità dei familiari dell’indagato a riaccoglierlo presso la propria abitazione, come dichiarato dallo stesso, nonché dall’assenza di altri luoghi ove disporre gli arresti domiciliari.