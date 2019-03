Giornata internazionale della donna, l’omaggio della Comunità Cattolica Rumena a Parma alle Assessore del Comune

Nel giorno in cui ricorre la “Giornata internazionale della donna” la responsabile della Comunità Cattolica Rumena di Parma, Claudia Andrici, assieme ad Alina

Petrisor, ha omaggiato le Assessore del Comune di Parma, Nicoletta Paci, Tiziana Benassi e Ines Seletti, con un piccolo presente legato alla tradizione rumena che celebra la donna e la mamma nei primi giorni di marzo. I “pensierini della primavera” sono noti nella tradizione rumena con il nome di “Martisor” e sono creati dalle donne della comunità, nei vari laboratori creativi. Hanno un significato magico in Romania e vengono donati per portare fortuna e salute. Il momento è stato inteso come uno scambio di auguri per la “festa della Donna”, con un rimando all’antica tradizione rumena.