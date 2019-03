Parma-Genoa 1-0. D’Aversa: “Il pubblico ci ha trascinato”

Parma – Genoa 1-0

Marcatori: 33′ st Kucka

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Iacoponi, Dimarco (39′ st Bastoni), Scozzarella (26′ st Biabiany), B. Alves (cap.), Siligardi (41′ st Sierralta), Gervinho, Gagliolo, Rigoni, Inglese, Kucka.

A disposizione: Frattali, Diakhate, Ceravolo, Schiappacasse, Machin, Gobbi, Gazzola, Dezi, Sprocati.

All.: D’Aversa.

GENOA CFC: Jandrei, Criscito (cap.), Lerager, Sanabria, Kouame, Romero, Radovanovic (36′ st Pandev), Lazovic, Bessa (29′ st Rolon), P. Pereira (42′ st Lapadula), Zukanovic.

A disposizione: Marchetti, Vodisek, Gunter, Pezzella, Biraschi, Dalmonte, Lakicevic, Veloso.

All.: Prandelli.

Arbitro: Sig. Juan Luca Sacchi di Macerata. Assistenti: Sigg. Giorgio Peretti di Verona e Vittorio Di Gioia di Foligno. IV Uomo: Sig. Lorenzo Maggioni di Lecco. V.A.R: Sig. Maurizio Mariani di Aprilia. A.V.A.R.: Sig. Elenito Giovanni Di Liberatore di Teramo.

Note – Calci d’angolo: 4-6. Ammoniti: Radovanovic (G), Scozzarella (P), B. Alves (P). Recupero: 0’pt, 6’st. Spettatori: 14.787 (12.959 abbonati, 1.828 paganti di cui 968 ospiti) per un incasso di 172.056,82 Euro.

Al termine del match vinto 1-0 contro il Genoa, Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del Tardini.

Ecco le sue parole:

“Ci tenevamo alla vittoria in casa, davanti al nostro pubblico. Era importante riprendere il cammino verso l’obiettivo, il pubblico ha spinto la squadra in maniera importante, per la salvezza ci mancano ancora dei punti. Questa è stata una gara equilibrata per il valore che aveva il risultato, se si analizzano le occasioni create il risultato è giusto, considerando anche le difficoltà di alcuni giocatori che sono rientrati dopo tanto tempo e qualcuno che non è sceso in campo al 100% i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, quello che era importante era vincere“.

“Gervinho? A fine partita abbiamo parlato del possibile gol nel finale, mi ha detto di non aver visto i compagni, credo che nello stop si sia allungato la palla e li abbia in effetti persi di vista. Comunque è stato importante portare a casa il risultato, a volte anche la grande voglia di far gol ti può portare a commettere errori, ma non mi sento di colpevolizzare Gervinho, è sempre stato un trascinatore, un elemento positivo”.

“Il pubblico ci ha trascinati, anche nei cori si è rivisto un certo clima, è importante quando ti devi salvare che ci sia questa compattezza d’ambiente. Dobbiamo continuare a pensare al lavoro settimanale, quello che ci ha portato a fare 33 punti, cercando di fare il meglio possibile e ottenere il massimo anche in una trasferta difficile come la prossima contro la Lazio”.

“I ritmi sono stati abbastanza alti nel primo tempo, la squadra spesso e volentieri aveva fretta di andare subito in pressing con una pressione molto alta, anche nel secondo all’inizio ci siamo allungati andando in pressione anche a volte in maniera sbagliata, il risultato era troppo importante e c’era bisogno di più pulizia tecnica in alcune circostanze per creare superiorità numerica e il due contro uno in fascia. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni con Dimarco e Inglese, nella ripresa il gol e l’occasione con Gervinho: creare quattro chances in una partita così in Serie A è una prestazione che ti deve soddisfare, il risultato per noi era molto importante stasera“.

“In questo momento in A c’è una squadra che sta giocando benissimo come il Napoli, poi per il resto ognuno cerca di sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori. Tre anni fa il Parma era in D e ora è in A con 33 punti: mi sembra follia parlare di bel gioco o meno, concedetemelo. Se qualche squadra mi ha cercato? Ricevo molte chiamate di addetti ai lavori che ci fanno i complimenti, che rigiro ai miei ragazzi, per il campionato che si sta facendo. Sono molto concentrato sul mio lavoro qui, ho un contratto con il Parma, sono felicissimo di essere venuto qui. Godiamoci questa vittoria, i ragazzi stanno facendo un campionato straordinario”.