L’elettrico prima di tutto. L’elettrico per poter circolare liberamente ed ovunque 24 ore al giorno in tutte le ZTL e Isole Ambientali. L’elettrico che consente di andare ovunque e di accorciare i tragitti anche percorrendo le corsie preferenziali.

Il Comune di Parma punta sull’elettrico promuovendo un bando per la concessione di veicoli elettrici per servizi istituzionali dell’Ente, bando rivolto a tutti i fornitori di veicoli elettrici o plug-in che intendono lanciare i propri veicoli che saranno visibili in città per 24 mesi. Si può rispondere fino al 15 aprile prossimo. Al link seguente tutte le specifiche per partecipare: http://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/Avviso-per-la-concessione-in-comodato-duso-di-veicoli-elettrici_m1045.aspx

L’elettrico quindi a portata di mano e che ci può far sperare in un futuro con un ambiente migliore ed un aria più respirabile. L’elettrico ovunque a Parma: http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=default&id=5070&lang=it

Intanto sono in corso di sostituzione le 11 colonnine di ricarica IREN poste in centro città con nuove colonnine di maggiore potenza e tecnologicamente all’avanguardia, in modo da poter ricaricare in una mezz’ora la propria vettura, e allo stesso tempo è in approvazione un nuovo bando per l’installazione di nuove 50 colonnine a coprire zone nevralgiche del territorio. Tutto ciò nella convinzione da parte dell’Amministrazione che questo potrà costituire un volano per lo sviluppo della mobilità elettrica, anche stimolando soggetti privati a dotarsi di punti di ricarica con l’obiettivo di coprire tutto il territorio, nella consapevolezza che soltanto una condivisione e partecipazione attiva al progetto potrà far conseguire i migliori obiettivi.