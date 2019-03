Giornata mondiale del rene, le iniziative dell’Ospedale

Da giovedì 14 a sabato 16 marzo i medici dell’Unità Operativa di Nefrologia diretta da Enrico Fiaccadori saranno al centro commerciale di via Traversetolo. Corretti stili di vita e facilità di accesso ai servizi di cura: i temi della campagna

Ritorna giovedì 14 marzo la Giornata Mondiale del Rene, quest’anno riflettori puntanti sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce.

L’incidenza delle malattie renali è infatti in costante aumento, dagli ultimi dati epidemiologici emerge che circa il 6,8% della popolazione soffre di una malattia renale cronica spesso non conosciuta e il pericolo di un’evoluzione verso forme di insufficienza più grave è molto elevato. Diventa quindi fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e implementare specifiche misure e strategie di controllo. Ancora troppe persone giungono alla dialisi e al trapianto. A Parma e Provincia le persone che vivono grazie alla dialisi sono circa 350 e più di 200 sono i trapiantati.

“La prevenzione – spiega Enrico Fiaccadori Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – è un’arma fondamentale per le patologie renali che hanno un carattere asintomatico e molti pazienti, pur essendo affetti da disfunzioni, non ne sono consapevoli”.

Fondamentale quindi è eseguire esami di controlli periodici, perché identificare una malattia renale in fase precoce può essere utile per evitare le complicanze.

“Si parte – prosegue Fiaccadori – dalle regole d’oro per prevenire le malattie renali: dal controllo dei livelli di zucchero e della pressione sanguigna, all’importanza dei corretti stili di vita. Svolgere una regolare attività fisica, non fumare e fare una dieta equilibrata sono comportamenti alla base della prevenzione”.

Per queste ed altre informazioni giovedì 14 e venerdì 15, dalle 16 alle 20, e sabato 16 marzo dalle 10 alle 13, in occasione della Giornata mondiale del Rene, il personale dell’unità operativa di Nefrologia dell’Ospedale di Parma sarà al centro commerciale Eurosia di via Traversetolo a disposizione di tutte le persone interessate.

La Giornata mondiale del Rene è promossa dalla Fondazione Italiana del Rene e dalla Società Italiana di Nefrologia.