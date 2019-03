“Parma centro epicentro di un terremoto demografico”

Alla luce dei dati rilevati dall’ufficio statistico del Comune di Parma, emerge che il quartiere Parma Centro è il cuore di un terremoto demografico il cui trend rischia da qui a pochi anni di stravolgerne completamente la propria natura di cuore dell’identità storica e culturale della città.

Infatti, il processo di mutamento demografico che negli ultimi 10-15 anni ha interessato la città di Parma, a partire dal 2103 nel Quartiere parma centro ha subito una drastica e inarrestabile accelerazione. Oggi 1 residente su 4 è straniero, passando a 1 su 3 per le fasce di età giovani e adulte, mentre siamo quasi allo 0% per la fascia over 70. In particolare, di questi residenti stranieri, il 40% è di origine africana con un forte trend di crescita negli ultimi anni, così come si registra un aumento della popolazione originaria dell’area India\pakistan\bangladesh. Viceversa è in calo l’incidenza della popolazione originaria del Est Europa, rappresentando oggi solamente il il 24 % dei residenti stranieri. Residuale l’incidenza dei residenti di provenienza dei Paesi UE, calata all0 7,4%.

Colpisce che negli ultimi anni la maggior parte di nuovi stranieri arrivati in città, in gran parte africani, abbia scelto il quartiere Parma centro per la propria residenza.

Il dato che più colpisce è che il 74% della popolazione residente di origine Africana è di sesso maschile, con un trend in forte aumento negli ultimi anni. Solo nel periodo 2017\18 sono stati 491 i neoresidenti uomini provenienti da paesi africani che portano a 1408 i residenti maschi provenienti da questa area geografica nel quartiere, mentre sono poco meno di 569 le donne.

In conclusione, vista l’età media di aspettativa di vita, se non si attuano politiche diverse, di questo passo fra 10 anni il 35% dei residenti sarà straniero, per la maggior parte giovani o adulti maschi africana. Per il naturale gioco del rapporto tra domanda e offerta va da se che questo comporterà un adeguamento anche nella tipologia degli esercizi commerciali, compresi quelli della ristorazione.

Quindi, se i vuole evitare lo scenario che si sta prospettando. quello che bisogna fare è prendere atto che la politica ammnistrativa fin qui operata va completamente ripensata, a partire dalla blindatura del centro storico, con grave compromissione della sua accessibilità privata, in modo da evitare lo scenario che si sta prospettando.

Comitato Parma In Centro