Governo: 125mila euro per i servizi della montagna parmense

“Via libera del Governo a cinque progetti presentati dalle comunità montane del parmense per un contributo complessivo di 125 mila euro. I comuni di Albareto, Bore, Calestano, Pellegrino Parmense, Valmozzola riceveranno dal Governo 25 mila euro ciascuno di contributo ai progetti presentati con cui potranno attivare iniziative a sostegno del commercio e dei servizi”, ne danno notizia i parlamentari parmigiani della Lega Laura Cavandoli, Gabriella Saponara, Maurizio Campari e Giovanbattista Tombolato.

Un decreto firmato dai Ministri per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, dell’Interno, Matteo Salvini e dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria ha infatti sbloccato i fondi per lo sviluppo socio-economico delle nostre aree montane per contrastarne l’abbandono con particolare attenzione al sostegno delle offerte commerciali comprendenti servizi diversi, le attività di consegna a domicilio e l’implementazione dei servizi di trasporto.