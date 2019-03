Quasi 4 chilometri di nuovi tratti di piste ciclabili, nuove rastrelliere e servizi per le bici

Quasi 4 chilometri di nuovi tratti di piste ciclabili, rastrelliere e misure volte a incrementare l’uso della bici, il progetto presentato nel 2018 dal Comune è stato accolto favorevolmente dalla Regione all’interno del bando sui Fondi di Sviluppo e Coesione.

Nell’ambito delle azioni previste dalla Riforma della Mobilità e grazie al cofinanziamento regionale, verranno infatti realizzati tre nuovi tratti di piste ciclabili per favorire i collegamenti intermodali sull’asse Nord – Sud, tra la Stazione Ferroviaria ed il Campus Universitario, lungo l’itinerario numero 7 del Biciplan, rispettivamente lungo viale Rustici, via Pastrengo e via Langhirano – via Liani. A questo si aggiunge il potenziamento di servizi di interscambio sempre sullo stesso asse, con il potenziamento del numero di rastrelliere in zona stazione e dei servizi connessi all’uso della bici come il bike – sharing e Cicletteria.

Gli interventi programmati hanno come obiettivo quello di promuovere mezzi alternativi all’auto privata, incoraggiando l’uso della bici negli spostamenti, casa – lavoro e casa – studio, per ridurre il congestionamento urbano, promuovere la mobilità multimodale e aumentare la sicurezza dei ciclisti e, a livello generale, per migliorare la qualità della vita e della salute dei cittadini, in un’ottica di tutela dell’ambiente e di salvaguardia del territorio.

“Tre nuovi percorsi ciclo pedonali migliorano la percorribilità dell’asse Nord – Sud – spiega l’Assessore alle Politiche di Sostenibilità ambientale, Tiziana Benassi – mettendo in sicurezza il collegamento tra la Stazione Ferroviaria ed il Campus Universitario. Si inseriscono nella rete di piste ciclabili del Comune di Parma che ha un’estensione di 131 chilometri, allo scopo di incentivare la mobilità sostenibile, con particolare riguardo all’uso della bici. La Regione ha ritenuto di finanziare un progetto meritevole con fondi propri pari a 550mila euro”.

I costi complessivi per la realizzazione dei nuovi tratti di pista ciclabile ammontano a 1 milione e di euro, di cui 600mila a carico del Comune e 400mila della Regione.

In viale Rustici è prevista la realizzazione di una nuova porzione di pista ciclabile all’interno dell’attuale carreggiata stradale lungo il margine Est del torrente Parma, mediante riduzione del numero di corsie di marcia automobilistica e tramite il contenimento della sede stradale, nel tratto compreso tra viale Berenini – ponte Italia e via Montebello.

In via Pastrengo il nuovo tratto di pista ciclabile si svilupperà tra via Montebello e via Albanese e sarà realizzato in parte sul marciapiede esistente ed in parte su un nuovo tratto in una zona residenziale contrassegnato da poli di particolare importanza come scuole e Poste. La nuova porzione di pista ciclabile sarà, poi, collegata alla dorsale di via Langhirano e via Liani con un intervento specifico sull’ultimo tratto di via Argini e su via Adamo.

Il nuovo tratto di pista ciclabile su via Langhirano – via Liani corre tra la rotatoria con la Tangenziale Sud e viale Du Tillot e verrà realizzato in sede riservata in parte delimitata da un cordolo invalicabile e in parte sul marciapiede nuovo e su quello esistente.

L’installazione di nuove rastrelliere e la promozione del bike – sharing prevede un investimento di 300 mila euro suddiviso in parti uguali tra Comune e Regione. Verranno incrementati di circa 300 posti bici nella zona della Stazione Ferroviaria in aggiunga alle 200 rastrelliere già presenti ed ai 600 posti disponibili in Cicletteria. Ogni giorno, infatti, transitano dalla Stazione Ferroviaria circa 11mila persone che usufruiscono dei treni che potranno, poi, avvalersi della bici, per spostarsi in città.