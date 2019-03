Anpi: “Scandaloso vedere un banchetto di Forza Nuova a Colorno” autorizzato dal Comune. La sindaca Canova (Pd): “Non ne sapevo nulla. Mi dissocio”

Un banchetto del partito di estrema destra di Forza Nuova autorizzato dal Comune attraverso la Polizia Municipale fa esplodere la polemica a Colorno.

Scrive l’Anpi di Colorno: “Condanniamo fermamente la presenza di un banchetto di Forza Nuova in Piazza Garibaldi a Colorno. Il nostro è un paese che ha dimostrato in più occasioni di essere antifascista. Solo pochi mesi fa il consiglio comunale di Colorno ha approvato, all’unanimità, la rimozione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e l’Anpi quotidianamente propone iniziative, coinvolgendo in primis le scuole, per difendere e diffondere i valori della Resistenza e della Costituzione italiana. Vedere il nostro tricolore usato sui banchetti dei fascisti di Forza Nuova ci fa male e riteniamo sia scandaloso.”

La sindaca di Colorno Michela Canova (Pd) interviene su Facebook: “Con mio grande disappunto sono venuta a conoscenza dell’autorizzazione rilasciata dai vigili urbani all’Associazione “FORZA NUOVA” di occupare uno spazio pubblico questa mattina in piazza a Colorno. Ritengo opportuno precisare che tale autorizzazione rientra nei poteri e nelle autonomie della Polizia municipale che valuta i requisiti per i rilasci senza necessariamente informare il Sindaco, anche se ritengo che, data la particolarità dell’autorizzazione che è stata accompagnata da ordinanza di monitorare eventuali questioni di ordine pubblico da parte della Questura, avrebbero dovuto farlo. Fatta questa doverosa premessa come Sindaco mi dissocio da tale scelta. Ribadisco lo spirito democratico di rispetto della libertà che ha sempre contraddistinto il mio operato e che continuo a difendere e sostenere.”