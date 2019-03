Massari presenta la sua ricandidatura

Sabato mattina presso il Palazzo Ex Licei di piazza Matteotti il sindaco di Fidenza Andrea Massari ha presentato la sua ricandidatura illustrando i cinque anni di lavoro per Fidenza della sua Amministrazione comunale e gli obiettivi futuri.

“Fidenza mi ha insegnato tre parole che valgono una vita intera: coraggio, semplicità e fiducia. Fidenza è una città che cammina insieme a te, mentre la amministri, la vivi. Fidenza ti critica e ti sprona, ti protegge. E non ti lascia mai solo. Per questo mi ricandido: semplicemente per servire la Comunità, è il mio modo per dire grazie col cuore a questa Città speciale”.

Andrea Massari, Sindaco di Fidenza, ha ufficializzato così la sua ricandidatura per il mandato 2019-2024.

E lo ha fatto con l’evento “Noi, Fidenza” scegliendo un luogo simbolo di Palazzo ex Licei, letteralmente sold out per l’occasione: oltre 240 cittadini, che hanno anche affollato i portici della struttura, nei quali è stato montato extra un altoparlante per permettere al pubblico di seguire l’intervento. Un lungo discorso quello di Massari, interrotto 12 volte dagli applausi del pubblico, ricco di numeri “indispensabili per uscire dalla propaganda ed entrare nei risultati che hanno reso orgogliosi i fidentini. Ne cito due: il successo straordinario della Gran Fiera di San Donnino-BorgoFood e la Via Francigena nella tentative list Unesco. Si è aperta, invece, una campagna elettorale in cui trionfa la parola gratis ed in cui si gioca a dire che tutto quanto fatto in questi anni è sbagliato e inutile, solo perché lo abbiamo fatto noi. Questo modo di ragionare è una palla al piede del Paese, che invece va preso per mano dai Comuni e dalle Comunità locali. Ognuno può militare dove vuole purché sappia abbattere i muri e costruire una casa accogliente per la passione e le buone idee”.

OPERE PUBBLICHE: DA 71 A 984 INVESTI PER OGNI FIDENTINO

Il primo forte applauso Massari lo riceve quando ricorda che “nel 2014 per ogni fidentino il Comune investiva 71 euro in opere pubbliche. Nel 2018 siamo arrivati a 984 euro. La situazione cinque anni fa era disperata per i conti del Comune, per il clima di vendetta, per lo stato di abbandono della Città, che veniva ripresa dalle telecamere Rai del Giro d’Italia mentre l’erba era più alta dei ciclisti in fuga”.

Massari cita i pilastri del suo mandato: 14 milioni investiti su tutte le scuole di Fidenza. Cita l’ambiente, chiede di “sostenere con forza Greta Thunberg e i ragazzi straordinari che hanno fatto ciò che la politica non fa da tempo. A Fidenza siamo dentro questa sfida con i 7.500.000 euro riportati a casa per le bonifiche ambientali che proseguono e la raccolta differenziata sopra quota 80% che è uno dei più grandi successi dei fidentini. Un successo premiato con 800.000 euro di ecobonus destinato per scontare 30 euro per ogni fidentino sulla Ta.ri, che resta la più bassa della provincia”. E poi il welfare trainato dalla rinascita dell’Azienda pubblica alla persona e da un aumento del 41% del budget sul sociale. “Promettevamo la città bella, pulita e ordinata e lo abbiamo fatto: via Zani, via Malpeli, l’area mercato, le riqualificazioni eseguite dalle colline fino al centro. E proprio sul centro sono arrivati un milione di euro, altri 800.000 euro nel 2018 per eventi e misure diventate un patrimonio condiviso da tutti come la sosta gratis per 30’. In 4 anni il Comune ha sostenuto, finanziato, patrocinato oltre 400 giorni di eventi, sviluppando una nuova stagione culturale che dal Magnani al progetto My Cinema passando per le Orsoline ha portato aria fresca”.

L’IMPEGNO DEL CORAGGIO: 45.000.000 INVESTITI DA QUI AL 2023

“Mi candido con la chiarezza dimostrata fino ad oggi – nota Massari –. Il programma del prossimo mandato non dovremo mediarlo con gente che si è detta addosso di tutto, che si è denunciata e insultata nella sala del Consiglio e ora ritrova per tre mesi l’unità. Il nostro programma è già iniziato, è già all’opera in cantieri che fra pochi giorni e pochi mesi i fidentini vedranno partire”. E’ il piano di investimenti che prevede un incremento ulteriore del 28% rispetto ai cinque anni precedenti per opere come il sottopasso di via Mascagni, la bretella mangia smog di via Illica, la nuova pista di atletica indoor, i cantieri in decollo per le nuove piste ciclabili Vaio-Salso e zona casello-centro, la nuova club house allo stadio Ballotta e molto altro. Un piano cui aggiungere le due nuove caserme dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

L’IMPEGNO DELLA FIDUCIA: TRE SCUOLE NUOVE E IL WELFARE CHE CONTINUA A CRESCERE

Massari rivela il piano per tre scuole: la nuova Scuola Verde, ovvero il campus a Villa Ferro, l’ampliamento dell’Itis e del polo licei, l’ampliamento della scuola “Il Seme” a Castione Marchesi. E punta molto su nuove azioni di welfare sussidiario, a cominciare dall’ampliamento della casa protetta.

L’IMPEGNO DELLA SEMPLICITA’

“Per cinque anni abbiamo parlato con chiunque avesse buone idee per Fidenza, dimostrando che non ci interessava sapere chi o cosa avesse votato chi avevamo di fronte. E continueremo su questa strada – ha concluso il Sindaco –, quella dell’impegno civico che è curiosità, fantasia, capacità di unire a Fidenza, per Fidenza”.

In un video Massari ha così riepilogato la mattinata (GUARDA VIDEO)