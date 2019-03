“Idee di luogo. Aalto, Tavora, Valle, De Carlo, Snozzi”: rassegna dell’Ordine degli Architetti di Parma

Nell’ambito della rassegna d’architettura “Idee di luogo. Aalto, Tavora, Valle, De Carlo, Snozzi”, l’Ordine degli Architetti di Parma e l’Università di Parma organizzano un ciclo di presentazioni editoriali presso la Libreria Feltrinelli, in via Farini a Parma.

Aalto, Tavora, Valle, De Carlo e Snozzi sono cinque fondamentali personalità dell’architettura del Novecento che sono al centro di altrettanti volumi di recente pubblicazione. Partendo da questi testi di studio, l’Ordine degli Architetti di Parma e l’Università di Parma hanno curato e organizzato la rassegna intitolata “Idee di luogo”, che si si articola in tre momenti giornalieri differenti, due dedicati agli esperti, architetti e studiosi, organizzati presso il Compus universitario di Parma e uno finale dedicato alla cittadinanza con la presentazione editoriale.

GLI INCONTRI

• 20 marzo 2019: presentazione di “Aino e Alvar Aalto. Risonanze italiane”, di Antonello Alici, Caracol 2018

• 10 aprile 2019: presentazione di “Giancarlo De Carlo, La piramide rovesciata. Architettura oltre il ’68” a cura di Filippo De Pieri, Quodlibet 2018

• 10 maggio 2019: presentazione di “Modern and Site-specific: The Architecture of Gino Valle, 1923-2003”, di Pierre Alain Croset Luka Skansi, Lund Humphries Pub Ltd 2018

• 23 ottobre 2019: presentazione di “Fernando Tavora, Diario di bordo”, a cura di A. Esposito, G. Leoni, R. Maddaluno, Lettera Ventidue, ottobre 2019

• 20 novembre 2019: presentazione di “La città di Luigi Snozzi”, di Giorgio Peghin, Lettera Ventidue, novembre 2019

Per ogni occasione, il programma prevede tre momenti collegati:

• Ore 14.00 _ La visita al Laboratorio di progettazione L2 / Campus Universitario di Parma.

• Gli autori delle pubblicazioni sono invitati a frequentare il lavoro degli studenti di Architettura che si applica al contesto degli Appennini e si interroga settimanalmente sul rapporto tra architettura e paesaggio, progetto e luogo.

• Ore 16.00 _ La conferenza /Campus universitario di Parma. Gli autori delle pubblicazioni sono chiamati a tenere una conferenza sull’idea di luogo dell’architetto a cui hanno dedicato il libro attraverso la presentazione di una selezione dei suoi progetti – 2 CFP

• Ore 18.00 _ La presentazione editoriale / Libreria Feltrinelli, via Farini – 2 CFP

FILONI TEMATICI

• GLI ARCHITETTI_Al centro le figure trattate, non sempre valorizzate al meglio dalla critica italiana e dal contesto editoriale. Alvar Aalto, Fernando Tavora, Gino Valle, Gian Carlo De Carlo, Luigi Snozzi sono protagonisti riconosciuti del dibattito sul progetto d’architettura. Figure complesse e personalità spiccate che hanno segnato passaggi significativi del dibattito architettonico in Europa, sono in molti casi interlocutori da conoscere meglio e da approfondire non solo da parte delle nuove generazioni. Questi libri posso costituire quindi l’occasione per un’azione di riscoperta, messa in valore e attualizzazione di alcune delle più significative esperienze della cultura architettonica europea.

• CULTURA DELLE MODERNITA’La seconda riguarda una sintonia di fondo che collega gli architetti pubblicati. La modernità attraversa il lavoro di ognuno di loro dando vita ad interpretazioni individuali e contestuali differenti. É ovviamente centrale nella prime due esperienze di prima generazione, dall’Architettura organica di Aalto alla Terza via di Tavora, così come in quelle di generazione successiva che sviluppano posizioni articolate capaci di segnare il contesto culturale italiano a partire dal dopoguerra. • IDEE DI LUOGO All’interno di questa comune sintonia si sviluppa l’interesse al dialogo con i luoghi di ognuno degli autori. Come il progetto di architettura interpreta i luoghi in cui si inserisce? A questa domanda i relatori sono chiamati a dare risposta attraverso l’esposizione di una selezione di progetti. Oltre alla presentazione editoriale verrà, quindi, chiesta ai conferenzieri una presentazione specifica dell’attività progettuale dell’autore pubblicato tagliato sul tema del rapporto tra architettura e luogo. I destinatari dei contributi sono gli studenti di architettura che stanno lavorando sul tema dell’abitare nel paesaggio su casi specifici nel contesto emiliano, i professionisti e gli architetti invitati a condividere l’iniziativa, i cittadini interessati.