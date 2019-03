Ospedale Vaio, Rainieri (Ln): inaugurazioni da ‘campagna elettorale’, ala incompleta

All’ospedale di Vaio a Fidenza, nel parmense, a ridosso della campagna elettorale, si celebrano inaugurazioni per una semplice riorganizzazioni degli uffici, quando la struttura aspetta il completamento di una nuova ala da oltre quattro anni (LEGGI). Lo denuncia Fabio Rainieri della Lega nord, che, in un’interrogazione in Regione, chiede alla Giunta se sia opportuno che l’Ausl di Parma dia in questo modo facoltà “a un sindaco che si ricandida di intervenire ampiamente sui media” e quali siano i tempi per il completamento del nuovo “braccio” del nosocomio fidentino.

Nel mirino del consigliere Ln c’è il taglio del nastro nastro, avvenuto lo scorso 13 marzo, del punto di accoglienza e del servizio distribuzione farmaci: “Una semplice riorganizzazione di uffici in forza della quale, in un locale sotto i portici del primo piano del plesso ospedaliero, sarebbero stati concentrati gli sportelli del punto di accoglienza, prima dislocati in tre diversi spazi dello stesso edificio, mentre in un altro locale sarebbe stato trasferito il servizio distribuzione farmaci.” Eppure, secondo l’esponente del Carroccio, l’evento è stato presentato dall’Ausl di Parma come se fosse l’apertura di nuovi e importanti servizi per i cittadini in spazi nuovi o comunque oggetto di complessi lavori di ristrutturazione.” Rainieri ha fatto notare come il Comune di Fidenza vada al voto il prossimo 26 maggio e come ci sia un’altra opera in cantiere “veramente in grado di migliorare l’assistenza sanitaria ai cittadini e l’attività degli operatori della sanità a Fidenza”. Si tratta, appunto, della nuova ala dell’Ospedale di Vaio, il cui cantiere è aperto da quattro anni e “nonostante le promesse dello scorso autunno da parte dello stesso sindaco e dell’assessore regionale, non sembra vedere a breve la fine”.

Per questo il consigliere della Lega nord interroga la Giunta per sapere “se ritenga opportuno che da parte dell’Ausl di Parma si celebrino inaugurazioni in un ospedale riguardanti non spazi nuovi o ampiamente ristrutturati ma riorganizzazioni di uffici, peraltro a ridosso di una campagna elettorale, dando l’opportunità ad un sindaco che si ricandida di intervenire ampiamente sui media”. Domanda inoltre quali siano “i tempi che si prevedono per il completamento della nuova ala dell’Ospedale di Vaio.”