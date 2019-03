METRO consegna la Targa Michelin a Massimo Spigaroli

Oggi Marco Pistoni, Territorial Manager di METRO Italia, ha consegnato la Targa Michelin a Massimo Spigaroli.

METRO Italia, in qualità di Official Partner della Guida MICHELIN, per il secondo anno consecutivo avrà il piacere di consegnare a ogni ristoratore la targa che attesta le stelle MICHELIN attribuitegli.

“Entrare nell’Antica Corte Pallavicina è come varcare la soglia di un luogo senza tempo, dove tutto ha il sapore e profumo di una volta”. afferma, Marco Pistoni, Territorial Manager METRO Italia “Per METRO Italia essere partner dello chef Spigaroli e poter consegnare l’ambita targa Michelin per l’ottavo anno consecutivo è un vero onore”.

La targa Michelin rappresenta per il ristoratore il simbolo tangibile del sogno stellato che si materializza nel proprio locale. L’iconografia delle targhe ha attraversato il secolo scorso e oggi, grazie nelle visibili targhe rosse, il viaggiatore trova un punto di riferimento ormai indispensabile.

La storia della Targa Rossa risale a una tappa fondamentale della vita dell’azienda. Le targhe che segnalano le stelle attribuite ai ristoranti, così come la “Guida Michelin”, testimoniano la volontà di Michelin, sin dai primi anni della sua storia, di voler accompagnare lo sviluppo della mobilità aiutando i viaggiatori a spostarsi con le loro automobili in condizioni il più agevoli possibile. Michelin dall’inizio del secolo scorso ha contribuito a rendere i viaggi più facili, sicuri e infine, ma non per importanza, più piacevoli.

I primi furono veri e proprio cartelli segnaletici stradali che Michelin, intorno al 1911, iniziò a produrre e che vennero collocati all’entrata e all’uscita dei centri abitati con la semplice scritta “Merci”. Il messaggio fu accompagnato, pochi anni dopo, dall’ avvertimento “Veuillez ralentir, attention aux enfants” (si prega di rallentare, attenzione ai bambini).

Il grande favore con il quale furono accolti questi cartelli convinse Michelin a proseguire nel suo progetto producendo anche le insegne direzionali per aiutare gli automobilisti a orientarsi, fornendo loro anche un’altra importante informazione sul viaggio come i Km mancanti a destinazione. La produzione di questo tipo di segnaletica iniziò nel 1913 e a metà anni 50 più di 45.000 incroci erano segnalati da Michelin e più di 70.000 insegne tracciavano le strade di Francia.

Oggi quelle targhe non sono più in produzione e sono oggetti molto ricercati dai collezionisti.

In linea con lo spirito di orientamento al viaggiatore, e in ricordo di quei cartelli stradali, la targa rossa, molto visibile, segnala oggi al viaggiatore la presenza di un ristorante che merita una tappa (una stella), una deviazione (due stelle) oppure l’organizzazione di un viaggio (tre stelle).

METRO Italia, presente in tutto il territorio nazionale con 49 punti vendita, mette al servizio dei ristoratori l’eccellenza dei prodotti e dei servizi che offre a tutto il mondo dei professionisti dell’Horeca, inoltre la propria capillarità sul territorio consente al marchio METRO di conoscere approfonditamente le singole realtà regionali.