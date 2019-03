Salsomaggiore: arrestato un giovane per spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno tratto in arresto un giovane cittadino di origine marocchina B.A. cl’ 99 residente a Reggio Emilia, di fatto domiciliato nella cittadina termale, incensurato, disoccupato, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, durante i quotidiani servizi perlustrativi ed i controlli alla circolazione stradale l’attenzione dei militari, si è concentrata su un’autovettura che transitava a velocità sostenuta alle ore 00.20 lungo la via Parma, con a bordo due giovani individui. I Carabinieri si pongono subito all’inseguimento dell’autovettura e intimato l’”ALT” i militari, alla richiesta dei documenti, percepivano un forte odore di marijuana proveniente dall’interno dell’abitacolo.

Il B.A., in evidente stato di agitazione, consegnava agli operanti una piccola dose di sostanza stupefacente del tipo hashish. I Carabinieri hanno invitato comunque il B.A., passeggero, a scendere dall’autovettura in quanto veniva notata una strana protuberanza all’altezza dei pantaloni indossati dal ragazzo. Sottoposto a perquisizione personale, occultata all’interno dei suoi pantaloni, veniva in effetti rinvenuta una busta contenente una importante quantità di marijuana.

Il soggetto veniva così accompagnato in caserma e da lì presso il suo domicilio per procedere a perquisizione domiciliare. All’interno della sua abitazione venivano rinvenute altre piccole quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish. Considerata la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, 215 gr. circa di marijuana in totale e gr. 0.35 di haschish, l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini dello spaccio.

Nel pomeriggio del 19 u.s presso il Tribunale di Parma si è svolto il processo per direttissima al termine del quale veniva convalidato l’arresto e applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.