PD: “Si riapra in tempi brevi il Cup di via Leonardo da Vinci”

Il CUP di via Leonardo da Vinci, nel quartiere Lubiana-San Lazzaro, rappresenta un servizio di fondamentale importanza per una delle zone più popolose della città, in particolare per famiglie giovani e anziani.

La chiusura temporanea per problemi alla struttura, decisa alcuni mesi fa, si sta purtroppo prolungando, con gravi disagi per i cittadini. Siamo consapevoli che l’AUSL ha avviato le procedure insieme al Comune di Parma (proprietario dei locali tramite Parma Infrastrutture) affinché quest’ultimo attui i necessari interventi per arrivare alla riapertura, ma crediamo sia nostro dovere, facendoci portavoce dei nostri concittadini, sollecitare ad accelerare al massimo possibile l’intervento.

Ci auguriamo che a breve ci siano nuovi e positivi aggiornamenti sulla situazione, anche per dissipare le crescenti preoccupazioni tra la popolazione del quartiere sul destino della struttura.

Lorenzo Lavagetto, Sandro Campanini, Daria Jacopozzi, Caterina Bonetti (Gruppo Consiliare del Partito Democratico),

Michele Vanolli (Segretario cittadino Partito Democratico)