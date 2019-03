“Con Alessio Pascucci di Italia in Comune l’incontro e’ andato abbastanza bene, la’ dove possibile si sta lavorando ad accordi, come in Piemonte e in molti Comuni. E’ un fatto positivo allargare questo campo”.

Lo ha dichiarato il segretario del Pd Nicola Zingaretti ai giornalisti parlando del colloquio avvenuto nel pomeriggio con il sindaco di Cerveteri (Roma), coordinatore nazionale del movimento guidato dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti. (ANSA).