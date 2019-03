Commemorato il 69° anniversario uccisione di Attila Alberti e Luciano Filippelli

Si è svolta, questa mattina, la commemorazione del 69° anniversario uccisione di Attila Alberti e Luciano Filippelli.

La cerimonia, promossa da CGIL Parma, è stata suddivisa in due momenti con la con deposizione di fiori sulle lapidi di Alberti e Filippelli alla Villetta alle 9.30, per poi proseguire, alle 11, con la deposizione di una corona di alloro presso il luogo dell’eccidio, in strada Repubblica, all’angolo borgo Sant’Ambrogio, dove è collocata la targa commemorativa dell’evento.

Al momento hanno preso parte Paolo Bertoletti segretario generale di SPI CGIL; Giuseppe Braglia, segretario confederale CGIL; il consigliere comunale Oronzo Pinto, Aldo Montermini di ANPI provinciale e Luigi Torsiglieri, testimone vivente di quei tragici momenti. Paolo Bertoletti, segretario generale di SPI CGIL, ha ricordato i due martiri ed ha sottolineato “l’importanza di non dimenticare persone che si sono battute per migliorare la dignità dei lavoratori ed hanno contribuito ad importanti conquiste sindacali”. Il consigliere comunale Oronzo Pinto ha ricordato il sacrificio di Alberti e Filippelli “in nome dei diritti e della libertà di cui godiamo”. Aldo Montermini di ANPI provinciale ha fatto riferimento ai valori della Resistenza ed ai principi della Costituzione “è necessario ripartire dalla storia e dalla memoria per guardare con consapevolezza al presente”.

Era il 22 marzo del 1950 quando Attila Alberti e Luciano Filippelli caddero sotto gli spari della polizia al termine di una manifestazione organizzata dalla Camera del Lavoro: Alberti morì sul colpo, all’angolo di strada Repubblica con Borgo Sant’Ambrogio, mentre Filippelli, condotto in carcere, venne torturato e morì a causa del diabete che i secondini non gli permisero di curare. La cerimonia intende ricordare il loro sacrificio e le lotte di quegli anni su cui si sono costruite le conquiste ed i diritti dei lavoratori che i ricorsi della storia mettono continuamente in discussione.