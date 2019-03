Aria e salute a Borgotaro, Legambiente: “L’aria è buona ma i cittadini stanno male”

E’ stata pubblicata sul sito di Arpae (www.arpae.it) la relazione conclusiva a cura del Comitato Tecnico Scientifico, dei lavori svolti nel corso di un anno, riguardante il monitoraggio dell’aria di Borgotaro e della salute dei suoi cittadini con i relativi allegati.

Alla luce dei risultati è difficile comprendere la soddisfazione delle istituzioni sul successo del tavolo in quanto i problemi di salute dei cittadini non hanno trovato risposta. Risulta chiaro che sono necessarie ulteriori indagini ed è questo che il cts sollecita e consiglia vivamente. Riteniamo che le comunicazioni ad oggi trasmesse, invece di rassicurare i cittadini abbiano prodotto un danno nella credibilità delle istituzioni oltre a screditare l’operato di un tavolo tecnico che a nostro avviso, ha condotto indagini e analisi sicuramente con onestà intellettuale, nonostante non si sia arrivati a dare risposta. Sono sicuramente necessarie ulteriori indagini.

Nei prossimi giorni si terrà un incontro pubblico con i nostri referenti del tavolo ai quali chiederemo spiegazioni e consigli su come proseguire.

Legambiente Alta Val Taro