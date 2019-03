Pietro Marocchi ritira la sua candidatura da sindaco di Colorno: “Ma il mio impegno continua”

In questi giorni leggo, sia sui social sia sulla stampa locale, che “ Marocchi Pietro fa un passo indietro sulla sua candidatura a Sindaco “. (leggi: INTERVISTA – Marocchi, candidato sindaco di Colorno: “Netta discontinuità con l’Amministrazione Canova nelle persone e nel metodo”)

Tante sono state le interpretazioni e mai avrei pensato di dover chiarire la mia decisione.

Per me fare il Sindaco di un qualsiasi comune italiano significa impegnarsi a tempo pieno per l’ interesse dei cittadini.

Molti Colornesi conoscono il mio problema famigliare, pensavo di poter riuscire a gestire l’ impegno da Sindaco con l’ assistenza alla persona che più amo. Con l’aggravarsi della salute di mia moglie, assolutamente più importante di tutto, ritiro la mia candidatura.

Questo non significa che non voglia impegnarmi, anzi, metto a disposizione la mia esperienza in protezione civile a chiunque possa interessare.

Pietro Marocchi