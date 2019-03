Gambarini (Forza Italia): “No al trasferimento del gattile al quartiere Spip”

“L’amministrazione comunale di Parma vuole trasferire il gattile in un’oasi (quindi un’area per definizione senza recinzioni) nel quartiere Spip. Comprendo l’indignazione di tanti parmigiani e non posso che essere d’accordo con loro. Non si capisce quale ragione sensata ci sia dietro questa decisione”. Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, commissario provinciale di Forza Italia.

“A mio avviso – prosegue la Gambarini – la motivazione non va certo ricercata nella sfera del benessere animale, ma in altri mondi. Magari nel futuro uso dell’area che ospita ora il gattile… Spostare, per non si sa bene quale motivo, 200 gatti in una zona industriale significa condannare a morte la gran parte di loro. Il gatto, infatti, è un animale difficile da spostare. Una volta catturati e liberati al quartiere Spip, questi poveri animali non farebbero nient’altro che cercare di ritornare dove di trovavano prima, vagando quindi in una zona che non conoscono e molto trafficata. Mi auguro quindi che l’amministrazione torni sui propri passi se non vuole mettere a rischio la vita di 200 gatti. I cittadini e le associazioni animaliste hanno il mio totale sostegno nella loro battaglia contro questa incomprensibile decisione”.