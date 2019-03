Daniele Friggeri ufficializza la sua candidatura a Sindaco con ‘Noi di Montechiarugolo’

L’attuale vicesindaco di Montechiarugolo, Daniele Friggeri, ha ufficializzato sabato la sua scesa in campo per la candidatura a sindaco del paese dove è nato e cresciuto, con il sostegno di centrosinistra e civici.

Si chiamerà “Noi di Montechiarugolo” la lista composta da nuovi e già noti volti della politica locale.

Friggeri è riuscito a costruire intorno a sé e ai temi che porta una lista unitaria, condivisa da tutto il centrosinistra e vari esponenti del mondo civico, rinnovando con nuove partecipazioni lo schieramento che l’ha portato al fianco del sindaco Luigi Buriola. Nel suo programma si vede l’intenzione di proseguire quanto l’amministrazione attuale sta facendo, in particolare sull’edilizia scolastica e nel sociale, ampliando il disegno con nuovi progetti che miglioreranno la vivibilità e il decoro, attraverso nuove opere, la cura dell’esistente e dell’ambiente. Il motto del candidato Friggeri è infatti quello di mettere “al centro le persone e i beni comuni”. Nel programma anche nuove proposte e iniziative turistiche per Montechiarugolo in vista del 2020, anno in cui il capoluogo di provincia, Parma, sarà capitale della cultura italiana.

“’Noi di Montechiarugolo’ parte dall’ascolto e dalla collaborazione di tutti i cittadini per costruire insieme una comunità sempre più coesa e solidale – dichiara il candidato Daniele Friggeri – Ho deciso di candidarmi a Sindaco del mio paese per mettermi ancora al servizio di questa comunità e per costruire insieme a tutti i miei concittadini un nuovo partecipato percorso.

Scommetto sul ‘Noi’ perché le sfide che abbiamo di fronte non possiamo più affrontarle da soli. Vogliamo continuare a costruire un luogo più sostenibile, che sappia valorizzare la propria storia e identità culturale, perno di sviluppo e progresso. Garanzia dei diritti, sicurezza ambientale, edilizia e sociale sono le parole chiave per costruire tutto questo”.

Con Daniele Friggeri scenderanno in campo in particolare tanti giovani ma il candidato ha invitato tutta la comunità a partecipare per “creare insieme a tutti il futuro che vogliamo”.