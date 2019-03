Rischio idrogeologico: 2 milioni a Fontevivo. Fiazza: “Metteremo in sicurezza l’Interoporto di Parma dalle esondazioni”

“Finalmente potremo mettere in sicurezza la Strada del Pescatore storico argine naturale all’Interporto di Parma, si procederà inoltre con il recupero ambientale del fiume Taro dal Ponte Maria Luigia fino al cavalcavia dell’autostrada, un tratto di 5 km.

Innanzitutto voglio ringraziare il Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa Regionale Fabio Rainieri che ha saputo promuovere e sostenere le ragioni del nostro territorio in Regione coinvolgendo in questo progetto tutti gli Enti e Istituzioni interessate.

Ringraziamo il Governo che con il “Piano Proteggi Italia” ha stanziato importanti risorse per fronteggiare il dissesto idrogeologico soprattutto per i progetti immediatamente cantierabili come quello che riguarda il nostro Comune. Parimenti ringraziamo la Regione, che nel distribuire le risorse sul territorio ha ritenuto prioritaria questa richiesta che portiamo avanti dal 2015, quando siamo stati eletti. Un sentito ringraziamento lo rivolgiamo ai dirigenti responsabili di Aipo, dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Prefettura e dell’Autorità di Bacino per la collaborazione e disponibilità dimostrate nei confronti dell’Amministrazione Comunale al fine di verificare l’effettivo dissesto idrogeologico e nel cercare la migliore soluzione per garantire la maggiore sicurezza possibile al territorio. Con queste parole il Sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza festeggia l’arrivo dei 2 milioni di euro destinati al suo comune all’interno del “Piano Proteggi Italia del Governo”.

Le risorse Statali sono distribuite sul territorio dalla Regione che complessivamente ha destinato alla Provincia di Parma 7 milioni di euro.

I lavori nel Comune di Fontevivo saranno divisi in due opere: