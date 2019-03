Giovani, opportunità e partecipazione: continuano gli incontri tematici del candidato sindaco di Colorno Alberto Padovani

GIOVANI, OPPORTUNITA’ e PARTECIPAZIONE

Colorno, domenica 24 marzo 2019, ore 18

Club House Rugby Colorno

Continuano gli incontri tematici del Comitato Civico ColornoLab2019 a sostegno della candidatura a Sindaco di Alberto Padovani. (leggi anche INTERVISTA – Padovani, candidato sindaco di Colorno: “Questo è il momento più importante: il passaggio dall’io al Noi. Il Comitato elettorale è pronto” ).

“Sarà un incontro tematico dedicato alle politiche per i giovani colornesi, ai servizi (presenti o necessari), alla formazione indispensabile per migliorarli, alle opportunità reali, al tempo libero e sport, tenendo conto che spesso le società sportive stanno esercitando una funzione di supplenza a livello di sostegno alle famiglie… così afferma Alberto Padovani.

Il Comitato si sta impegnando per far si che l’incontro sia partecipato da tutti. Ci interessa un buon esito a livello di partecipazione, più che la propaganda. Per questo invitiamo anche gli altri candidati a Sindaco, nell’intenzione di aprire un dibattito da troppo tempo sopito. Ci sembra che l’attenzione verso i giovani emerga solo quando succede qualche danno o episodio grave. Allora tutti inveiscono e condannano. Ma non è certo questo il modo di occuparsi positivamente dei giovani. Occorre rimettere mano ai fondamentali del contesto educativo.

Occorre ridefinire insieme un nuovo progetto educativo di comunità, dove chi si impegna ad amministrare un Comune deve sapere prendere in mano e svolgere il fondamentale ruolo di coordinamento dei servizi educativi e delle politiche educative, in stretta sinergia con le istituzioni territoriali deputate, come le scuole”.