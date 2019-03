A Parma si corre con “Corri con Noi!”: oltre cento donne iscritte

Ben più di cento le iscritte all’appuntamento con Corri con noi, una iniziativa di Donna Moderna che da oggi e per ogni lunedì unirà le donne di Parma che vogliono fare attività fisica all’aria aperta, camminando o correndo insieme.

Un progetto di Donna Moderna che parte contemporaneamente oggi a Parma e in altre 7 città italiane. Per 28 settimane si creeranno gruppi di allenamento, runner crew al femminile che si muoveranno insieme con tre allenatori che seguiranno le partecipanti in base al loro livello di preparazione e un ambassador che trasferirà loro passione ed esperienza.



Questa sera, sotto la guida di Elisa Adorni e dei tre allenatori, i tre gruppi sono partiti in perfetto orario per il primo allenamento per le vie della città.

“Lo sport può davvero migliorarci la vita” dice Elisa “praticarlo tra donne acquista un valore in più: di scambio, di sorellanza, di socializzazione e di sostegno nel superare i propri limiti e nel consolidare la propria autostima. Spero che l’appuntamento al Parco Ducale, tutte insieme, possa diventare un’abitudine piacevole e via via sempre più allargata”.

L’iscrizone a tutti gli allenamenti costa 35 euro che si può pagare al momento dell’iscrizione, online con bonifico, carte di credito e PayPal comprende la partecipazione ai 28 allenamenti, una sacca con una canotta personalizzata “Corri con noi” e la possibilità di iscriversi a prezzi agevolati a 5 gare nazionali e all’Iriki Adventure.