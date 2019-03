Il Sindaco ha incontrato i presidenti delle Nazionali Italiana e del Liechtenstein per un saluto ufficiale nell’attesa della partita di stasera

Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e Hugo Quaderer Presidente della Federazione calcistica del Liechtenstein hanno salutato il Sindaco Federico Pizzarotti e il Vice Sindaco Marco Bosi, con delega allo Sport prima dell’incontro di qualificazione dei campionati europei previsto in serata al Tardini.

Lo scambio di gagliardetti e magliette in un clima di amicizia e di festa ha testimoniato quello che si auspica offrirà l’atmosfera dello Stadio di questa sera.Sentiti ringraziamenti da parte della FIGC e delle squadre sono stati espressi alla città di Parma e a Parma Calcio 1913 per la collaborazione nell’organizzazione della manifestazione e per la bella ospitalità offerta.