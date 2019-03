Ampliamento del servizio di custodia e assistenza ai felini

“Il Comune di Parma migliora l’attività dedicata ai gatti con un ampliamento del servizio. Oltre ai due siti già esistenti di ricovero per gatti, sia in buone condizioni di salute, che bisognosi di cure veterinarie, il Comune di Parma ne aggiunge un terzo per lo stallo e la custodia dei randagi felini della città” vuole precisare Nicoletta Paci, Assessora al Benessere Animale di Parma.

Visto che negli scorsi anni più volte è stato necessario chiudere gli accessi al gattile di via Melvin Jones per il numero eccessivo di gatti presenti, l’amministrazione ha pensato di ampliare le possibilità di accoglienza con la nuova oasi, “Isola di Moovie”, che già in passato è stata sede per gatti randagi.

Inoltre vi è l’intenzione di scindere la gestione dei gattili da quella del canile perché le professionalità di coloro che si occupano di gatti sono diverse da quelle dei cani e quindi, con la gestione separata si evitano sbilanciamenti da una parte o dall’altra, andando così incontro alle specifiche necessità di ciascuna razza.

“Il Comune di Parma ha stanziato 70.000 euro annuali per l’accudimento dei felini bisognosi. Anche solo l’entità delle risorse testimonia la massima attenzione dell’Amministrazione verso il benessere di questi animali ”. vuole sottolineare Nicoletta Paci.

Sono stati quindi pubblicati tre bandi per la gestione separata del gattile di Vicofertile, di quello di via Melvin Jones e dell’oasi Isola di Moovie.

I soggetti interessati devono far pervenire la loro candidatura per la gestione triennale delle strutture che si occuperanno dell’accoglienza di gatti che versino in situazioni di disagio, della gestione quotidiana dei gatti e di realizzare campagne promozionali per incentivare le visite e stimolare le adozioni dei felini.

Entro il termine del 3 aprile i soggetti interessati dovranno far pervenire in Comune le domande per la conduzione triennale delle tre strutture (info: http://www.comune.parma.it/comune/Atti-e-bandi).