Elezioni europee: Pizzarotti si allea con +Europa, non con i Verdi. Domani la conferenza stampa a Roma

Pizzarotti dovrebbe avere deciso: alle elezioni europee il suo partito, Italia in Comune, non correrà più con i Verdi (come sembrava fino a qualche settimana fa – leggi Siglata l’alleanza tra Italia in Comune e Verdi: nasce l’Onda Verde e Civica ) ma con +Europa di Emma Bonino. Usiamo ancora il condizionale, ma la notizia è praticamente certa.

Sarà questo il contenuto della conferenza stampa convocata per domani mattina presso la sede di +Europa a Roma alla quale Porteciperanno la senatrice di +Europa, Emma Bonino, il segretario Benedetto Della Vedova, il Coordinatore nazionale di Italia in Comune, Alessio Pascucci e il Presidente nazionale di Italia in Comune, Federico Pizzarotti, per l’appunto.

Saranno presenti i deputati di +Europa Bruno Tabacci, Alessandro Fusacchia, Riccardo Magi e il deputato di Italia in Comune Serse Soverini.