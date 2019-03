Apertura di Bonaccini a Pizzarotti, Pezzuto: “Avevamo già capito alle comunali il doppio gioco. Era Pizzarotti il vero candidato del Pd”

Il consigliere comunale di opposizione Fabrizio Pezzuto commenta l’apertura a Pizzarotti del Presidente della Regione Bonaccini in vista delle prossime elezioni regionali.

“Un certo civismo è assunzione di responsabilità. Per questo – ha dichiarato il governatore Pd – prima delle amministrative a Parma diedi al mio partito il suggerimento di sostenere Federico Pizzarotti”.

Scrive Pezzuto: “Non mi stupiscono le dichiarazioni di Bonaccini sul ‘desiderio’ di appoggiare Pizzarotti nel 2017. Chi ha fatto quella campagna elettorale (incluse tante persone serie del Pd, tra cui i miei attuali colleghi in Consiglio Comunale) aveva ben percepito il ‘doppio gioco’, in particolare al ballottaggio. Pace, la politica è fatta anche di questo cinismo e spregiudicatezza. Mi rimane solo la curiosità di sapere se tutti gli elettori di centro-destra che sono corsi a votare al ballottaggio per Pizzarotti al grido di ‘tutto tranne il Pd’, debitamente imbeccati da Salvini, dalla Meloni e dai soliti ras locali di Forza Italia, si siano accorti ( e pentiti) di aver eletto il vero candidato del Pd…”