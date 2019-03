Controlli antibagarinaggio della Guardia di Finanzia

In occasione dell’incontro di calcio Italia–Liechtenstein, i finanzieri del Gruppo di Parma hanno intensificato l’attività di controllo economico del territorio.

Nella circostanza, come normalmente avviene per le partite presso lo stadio “Tardini”, la Guardia di Finanza ha eseguito controlli di polizia economico-finanziaria, finalizzati – in particolare – al contrasto del fenomeno del “bagarinaggio”, considerato peraltro che l’evento aveva registrato, con largo anticipo, il sold-out.

I militari operanti puntavano l’attenzione su tre soggetti, apparentemente non collegati tra loro così da eludere eventuali sospetti, che in modo circospetto stazionavano nei pressi delle biglietterie dello stadio.

I tre palesavano, in realtà, il tipico modus operandi dei “bagarini”: uno agiva da “palo”, un altro da procacciatore di clienti mentre il terzo consegnava materialmente dei biglietti e riscuoteva il denaro.

La pattuglia interveniva prontamente, cogliendo uno dei tre individui nel tentativo di vendere alcuni biglietti, poi sottoposti a sequestro, ad un prezzo cinque volte superiore rispetto a quello normalmente praticato.

Si tratta di tre pluripregiudicati, di origine campana, gravati da numerosissimi precedenti, compresi episodi di bagarinaggio commessi anche in territorio estero.

La condotta contestata integra una violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro.

Il bagarinaggio è un fenomeno ancora diffuso, specie nelle competizioni “di cartello”, che aggira l’obbligo di intestazione personale dei biglietti sfruttando la possibilità di modificare il nominativo del titolare, anche on line, prima dell’inizio dell’evento.

Rappresenta una forma di speculazione inaccettabile nei confronti dell’utenza che deve farsi carico di un’ingiustificata e spesso consistente maggiorazione di prezzo, nonché un evidente danno per le società sportive ed in genere per gli organizzatori di eventi.