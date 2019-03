Rainieri (Lega): “Pizzarotti e Bonaccini fanno argine contro la voglia di cambiare”

“Quello che vogliono erigere Pizzarotti e Bonaccini è l’argine dell’ipocrisia, del bieco opportunismo, della politica lontana dagli interessi dei cittadini contro la voglia di cambiare con il realismo di chi, come la Lega, sta tra la gente e intercetta i sentimenti dei propri concittadini che non ne possono più di clandestini privilegiati, di spacciatori nelle strade e di ladri nelle case così come di una sanità con sempre meno servizi, di una viabilità sempre meno sicura e del falso ambientalismo che arricchisce grandi e potenti aziende. E questo per dire solo alcune delle tantissime cose che non vanno in Emilia-Romagna così come a Parma. Pizzarotti e Bonaccini sono il vecchio che tenta di resistere al vento del cambiamento e come ha ammesso lo stesso Governatore sono già alleati da anni. Anche se di Pizzarotti, visto il cinico opportunismo che ha dimostrato tradendo i suoi tanti elettori di destra a Parma e, notizia di oggi, i Verdi appena scaricati per le europee dopo tanti annunci per andare con i vetero europeisti della Bonino, non c’è da fidarsi”. è quanto ha dichiarato il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, in merito alle ultime esternazioni del Sindaco di Parma e del Governatore emiliano-romagnolo.