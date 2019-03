Pizzarotti si allea con +Europa: “Mi dispiace per i Verdi ma abbiamo scelto”

Con una conferenza stampa tenutasi a Roma, il sindaco Pizzarotti e la Bonino hanno annunciato l’accordo tra Italia in Comune e più Europa.

Scrive Pizzarotti su Facebook: “Il futuro dell’Italia e dell’Europa è da oggi anche nelle mani di una nuova alleanza politica tra Italia in Comune e +Europa.

Sin dal primo passo in questo cammino verso le Europee Italia in Comune ha provato a unire due mondi che per certi aspetti e su alcuni temi sono lontani, +Europa e i Verdi, oltre ad altre forze politiche.

Abbiamo provato perché siamo tutte forze europeiste e democratiche che considerano l’Europa la casa di tutti noi.

L’avversario non è al nostro interno, è là davanti a tutti, è il populismo dei sovranisti xenofobi che al posto dell’unità e dei diritti preferiscono un’Europa divisa dai fili spinati e dai muri, esattamente 30 anni dopo il crollo del muro di Berlino.

È probabile che nel Parlamento Europeo i gruppi europeisti, dopo il 26 maggio, si uniscano in un’alleanza per difendere i diritti e le libertà dagli Orban e dai Salvini di turno.

Dunque abbiamo provato a fare lo stesso a casa nostra, in Italia, ma tra +Europa e i Verdi non è stato possibile, come avremmo voluto, unire i punti ora divergenti.

Perciò abbiamo fatto una scelta libera e democratica, e la politica è l’arte di coniugare l’ideale con il mondo del realizzabile. Una scelta pragmatica, come i sindaci sono chiamati a fare ogni santo giorno. Lo abbiamo fatto con una consultazione ai membri del consiglio direttivo, che in stragrande maggioranza hanno scelto +Europa.

L’ambiente, la sostenibilità, i diritti e le libertà, lo sviluppo e il lavoro, l’uguaglianza tra cittadini europei sono temi centrali di questa campagna.

Chiunque si dica europeista e lotti per un’Europa migliore è giusto che porti avanti questi forti ideali. Ognuno dal proprio blocco di partenza.

Siamo tutti europei e ci battiamo per l’Europa.

Perciò il mio augurio è che i Verdi possano battersi per l’Europa dal loro punto di vista privilegiato, il clima: una battaglia fondamentale per il domani.

Faremo la stessa cosa dal nostro blocco di partenza, in campo con +Europa.

Mi spiace dal punto di vista umano, e mando un saluto a tutti gli uomini e donne dei Verdi Italiani e dei Verdi Europei con cui abbiamo cercato di costruire un percorso comune, ma essere responsabili per un intero partito e lungimiranti rispetto al percorso intrapreso, vuole dire anche fare scelte a volte non semplici.

Da oggi, il futuro sarà determinato dalle scelte che faremo. L’Europa unita e custode dei nostri diritti è il nostro destino e il nostro rifugio.”