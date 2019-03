ColornoLab2019: “Vogliamo unire il campo contro il centrodestra: per farlo offriamo la candidatura di Alberto Padovani che è nata proprio per unire”

La proposta di ColornoLab2019 – fermamente orientata ad una lista civica senza simboli – è sempre aperta, da principio, ad un dialogo chiaro nel segno del rinnovamento. Rilancio è la parola chiave di tutta l’operazione: Colorno è un paese che ha bisogno di un forte rilancio complessivo, senza tatticismi.

La maggioranza uscente attualmente si è chiusa a riccio, puntando su una continuità che in paese, appare ormai chiaro, avrebbe poco gradimento. Sia detto senza entrare nel merito delle candidature espresse.

Il clima politico nazionale insegna: Zingaretti stesso, appena eletto Segretario del PD, ha dichiarato di volersi aprire a liste civiche, in un dialogo proficuo e innovativo.

Lo stesso Di Maio, nel difficoltoso contesto attuale del M5S, ha fatto una significativa apertura alle liste civiche.

ColornoLab offre una piattaforma programmatica seria, a cui possono aderire sia persone, che associazioni, che componenti politiche, ed offre una candidatura – quella di Alberto Padovani – nata per unire, anziché dividere ulteriormente, l’area di riferimento. Padovani si sta muovendo da dicembre insieme al Comitato per raccogliere in numerosi incontri svolti varie indicazioni per costruire un programma concreto ed efficace, che metta al centro di tutto il primario interesse di Colorno e dei Colornesi.

Il Comitato di ColornoLab2019 si è già mosso apertamente in questo senso, anche in incontri con forze politiche che sostengono la maggioranza uscente, per verificare eventuali condizioni di condivisione.

I tempi e i modi per aderire ad un progetto civico condiviso ci sono ancora: noi siamo aperti, con un programma in costruzione e un candidato, che hanno dimostrato di sapere raccogliere interesse ed adesioni. Nessuno ci può ne ci potrà attribuire responsabilità divisive rispetto ad un’area politica. Ora sta ad altri decidere se rendere unitaria la proposta che se la dovrà giocare con la lista di Stocchi. Sapendo che la sua sarà una lista politica, con un netto orientamento di centrodestra, aldilà dell’iniziale civismo di facciata.

ColornoLab2019